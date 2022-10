El Govern es desentén de l’agressió denunciada en el CIE de València: “Correspon al jutge visitar els centres”

“Quines mesures adoptarà el Govern per depurar responsabilitats?; ha identificat ja els agents de servei que podien haver participat en els fets?; quines mesures adoptarà el Govern perquè mai més es produïsquen casos com aquests?; quines mesures adoptarà el Govern per donar servei d’assistència psicològica en aquests casos?; per què manté el Govern oberts els CIE?”.

Aquestes van ser les preguntes que va traslladar el senador de Compromís, Carles Mulet, després de tindre coneixement de l’agressió denunciada per un intern del Centre d’Internament d’Estrangers (CIA) de Sapadors a València el mes de juliol passat.

Segons va informar la plataforma CIEs NO, un intern va denunciar en el jutjat que quatre policies li van pegar una pallissa després de demanar assistència sanitària perquè sentia un fort dolor en una dels queixals.

L’incident va tindre lloc a la nit, després que l’intern premera el timbre de la cel·la per avisar a la policia mentre “cridava de dolor” i reclamava atenció sanitària per al queixal.

Passats uns minuts, l’intern va explicar que quatre policies van entrar amb “actitud violenta” i un d’ells el va tirar a terra d’una espenta –sempre segons la denúncia–. Posteriorment, prossegueix, “van començar a pegar-me puntellons en el cos” i, malgrat tractar de protegir-se, sosté que un dels agents li va pegar un puntelló fort al cap que li va arribar a l’ull. L’informe mèdic de l’exploració que li van fer l’endemà va constatar “múltiples excoriacions superficials longitudinals en tòrax i membre superior esquerre” i “hematoma periorbitari esquerre”.

La víctima va sol·licitar al jutge que s’aporten els enregistraments de les càmeres del CIE, la identificació dels agents de servei que podien haver participat en els fets, que es prenga testimoniatge als testimonis –presents en la cel·la durant l’agressió– i que l’explore el metge forense.

Malgrat la gravetat dels fets relatats, el Govern no ha donat una resposta clara a cap de les qüestions plantejades per Mulet i ha derivat l’assumpte a la Justícia.

En concret, l’executiu central afirma que “les denúncies presentades davant les autoritats judicials se sotmeten a les regles processals de la Llei d’enjudiciament criminal, i és competent per a prendre’n coneixement el jutge d’instrucció respectiu”.

A més, afig que “l’article 2 del Reial decret 162/2014, de 14 de març, pel qual s’aprova el reglament de funcionament i règim interior dels centres d’internament d’estrangers (CIE), sotmet l’activitat dels CIE al control judicial”.

Així doncs, determina que “en tot cas l’estranger internat queda a la disposició del jutge o el tribunal que va autoritzar o va ordenar l’internament”, i que “al jutge competent per al control de l’estada dels estrangers en el centre li correspon prendre coneixement, sense recurs ulterior, de les peticions i les queixes que plantegen els interns quan afecten els seus drets fonamentals i visitar els centres quan sàpia d’algun incompliment greu o ho considere convenient”.

Finalment, afirma que “a través dels facultatius sanitaris del CIE es deriva als recursos del Sistema Nacional de Salut per a l’atenció especialitzada de les persones que ho necessiten” i que “en tots els CIE es facilita la tasca encomanada als organismes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans”.

Mulet dedueix d’aquesta resposta que “el Govern no ha adoptat cap mesura per depurar responsabilitats, no ha identificat els agents de servei que podien haver participat en els fets i no ha adoptat mesures perquè mai més es produïsquen casos com aquests” i denuncia que el Govern no ha contestat cap de les seues preguntes.