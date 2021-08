El Govern destina 3.300 milions als aeroports de Madrid i Barcelona després de reconéixer falta de fons per als Rodalia valencians

El tren de la costa, el soterrament dels accessos ferroviaris a València, juntament amb l’estació central subterrània i el túnel passant per a l’eliminació de la platja de vies que divideix la capital valenciana i que permetria completar el Parc Central. Per no parlar de l’ampliació del túnel de Serradora o del deficient servei de la xarxa de Rodalia de la Comunitat Valenciana.

Projectes de què es parla dècades i que no acaben d’enlairar per un evident i històric dèficit inversor per part de l’Estat. Precisament, divendres passat 30 de juliol es va presentar el projecte bàsic del canal d’accés, el primer pas per a escometre el soterrament de les vies que van des del bulevard sud fins a les estacions de Joaquín Sorolla i del Nord.

Segons va explicar la nova presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), María Luisa Domínguez, les obres arrancaran en el millor dels casos l’any 2023, 20 anys després del primer conveni signat entre l’Ajuntament, la Generalitat Valenciana i el Govern per a executar-lo. El cost del projecte és de 437 milions, la meitat dels quals, és a dir, 218,5 els sufragarà el Govern i la resta els abonaran a parts iguals entre l’Ajuntament i la Generalitat. Si tot va bé, les faenes acabaran el 2027. A partir d’ací, és una incògnita en quin moment s’executarà l’estació central i el túnel passant.

Només un dia abans, Adif va traure a licitació les obres d’ampliació de l’estació Chamartín-Clara Campoamor a Madrid per un import superior a 250 milions d’euros, abonats de manera íntegra per l’entitat estatal.

Però és que, a més, en la mateixa compareixença del 30 de juliol passat, el delegat de Relacions Internacionals de Renfe per a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, va anunciar un nou Pla de Rodalia per a la Comunitat valenciana que es presentarà a l’abril de l’any que ve després de fracassar els dos anteriors. El primer de l’any 2010 va quedar en lletra morta i el més recent, de finals del 2017, amb una inversió prevista de 1.400 milions, s’ha quedat també pràcticament sense executar pel fet de no haver-hi “una senda d’inversió garantida”.

Tan sols tres dies més tard, la portaveu de l’executiu espanyol i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va anunciar dilluns una inversió de 1.700 milions d’euros en l’ampliació del Prat i de 1.600 més en la de l’Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Sobre aquest tema, el president de la Generalitat, Ximo Puig , plantejarà a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, en la reunió que mantindran al setembre, la necessitat d’executar el tren de la costa i la possibilitat de la col·laboració publicoprivada per a dur a terme aquesta infraestructura.

El tren de la costa és “una infraestructura imprescindible” i des de fa temps es treballa amb els alcaldes de Dénia i Xàbia especialment, ja que es tracta d’una obra complexa en aspectes mediambientals que cal fer “bé”.

En declaracions als periodistes en un acte a Xàbia, el president s’ha referit també a la Rodalia i ha reiterat que la Generalitat està decidida a assumir el servei “amb la cobertura econòmica corresponent” per part del Govern, amb l’objectiu de modernitzar un servei que és “francament millorable” a la Comunitat Valenciana.