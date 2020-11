El Govern facilitarà a la Generalitat Valenciana la llista dels béns de què es va ensenyorir l’Església i s’ofereix a mitjançar per recuperar-los

La llista dels béns o immobles de què pogué apropiar-se l’Església entre els anys 1996 i 2015 a la Comunitat Valenciana sense cap títol que ho acredite mitjançant la figura de les immatriculacions està més prop de fer-se públic.

La insistència sobre això de la Conselleria de Transparència ha fet fruit i, segons informen fonts del departament que dirigeix Rosa Pérez a elDiario.es, després de contactar amb la Vicepresidència del Govern, els asseguren que tenen previst presentar l’informe complet en el Congrés, encara que sense concretar el termini.

Així doncs, es comprometen a facilitar a la Generalitat tota la informació relativa al territori valencià una vegada es faça públic l’informe i fins i tot a fer de mitjancers si hi haguera cap propietat pública afectada per les immatriculacions susceptible de ser recuperada per l’Administració.

Com ha informat aquest diari, Transparència venia reclamant la informació al Ministeri de Justícia, que des de l’any 2018 té un informe que no ha fet públic del Col·legi de Registradors, segons el qual les autoritats eclesiàstiques van dur a terme 34.984 immatriculacions a tot Espanya entre els anys 1998 i 2015. Del total de finques, 18.535 es refereixen a temples de l’Església o dependències complementàries a aquests i 15.171, a finques amb altres destinacions.

Malgrat tot, el Govern, que en el cas dels socialistes porta en el seu programa electoral la recuperació dels béns registrats com a propis indegudament per l’Església, s’ha resistit fins ara a fer pública la llista escudant-se en el fet que les dades han de ser tractades i confirmades.

Per aquest motiu, la Conselleria tenia previst explorar la via de sol·licitar les dades directament al Col·legi de Registradors, tal com va fer la Generalitat de Catalunya, que el mes de juliol passat va presentar la llista d’immatriculacions dutes a terme en territori català.

Segons les dades oferides, en conjunt, l’Església té inscrits 3.722 immobles a nom seu, sense cap títol que n’acredite la propietat, només a Catalunya. Les inscripcions il·legítimes es van fer tant en temps de la dictadura franquista com ja en democràcia, ja que van des del 1946 fins al 2015.

Des de la Conselleria de Transparència valenciana argumenten que l’objectiu d’aquesta iniciativa és confirmar que tots aquests béns són legítims o si, per contra, pot haver-se donat algun cas d’apropiació de béns la titularitat dels quals correspondria al patrimoni públic, fet que equivaldria a un espoli.

El fenomen de les immatriculacions dels béns immobles està propiciat per l’article 206 de la Llei hipotecària del 1946 que va permetre a les autoritats eclesiàstiques inscriure béns a nom seu sense acreditar cap títol de domini, mitjançant un procediment d’autocertificació.

Aquesta possibilitat d’autocertificar-se a l’efecte de la immatriculació no s’impedeix fins a l’aprovació de la Llei de 13/2015, de 24 de juny de reforma de la llei hipotecària, en què queda circumscrita únicament a les administracions públiques i a les entitats de dret públic la facultat d’autocertificar la titularitat a favor seu de les finques i els immobles.