El Govern inicia gestions per repatriar la valenciana atrapada en un atol·ló del Pacífic per la pandèmia

El Govern ha iniciat gestions per tractar de buscar una solució a Susana Hernández, la conductora de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València que està quatre mesos atrapada en un atol·ló de Tuvalu, un dels països més menuts del món, com a conseqüència del tancament de fronteres derivat de la pandèmia del coronavirus.

Com va informar elDiario.es, després de fer pública la situació d’aquesta valenciana en el Pacífic, el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, es va posar en contacte amb el gabinet de la ministra d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González, per traslladar-li la preocupació pel cas.

La resposta no es va fer esperar i, segons van traslladar al senador des del departament d’Exteriors, des del consolat de Sidney (Austràlia) han informat que continuen fent gestions perquè la deixen desplaçar-se a Fiji, única via d’eixida per a connectar amb vols internacionals, amb la finalitat que des d’allí puga agafar un vol internacional i arribar a Espanya. No obstant això, les fronteres estan tancades.

Segons la mateixa Hernández, el 10 d’abril es va posar en contacte amb el consolat espanyol a Sidney via correu electrònic amb l’esperança que li donaren alguna opció d’eixida: “La seua resposta va ser que la situació era complicada i requeria molta paciència a causa de l’aïllament de Tuvalu i el caos de la pandèmia a escala mundial. Des de la seua competència no podien ajudar-me de cap manera, perquè les fronteres internacionals australianes romanien tancades”.

Poc després, va pensar que la via marítima podria ser una opció possible, ja que els vaixells de càrrega continuaven operant entre Austràlia, Nova Zelanda, Fiji i Tuvalu.

“Aquests vaixells de càrrega tenen prohibit transportar passatgers, però potser amb una autorització del consolat espanyol a Austràlia podria tindre alguna possibilitat”, afirma.

Segons conta, va comunicar la seua inquietud al cònsol general a Austràlia i tots dos van enviar correus a diferents navilieres en què explicaven la seua situació, i no van rebre resposta.

A més, li va arribar la informació per una amiga que viu a Nova Zelanda que, malgrat tindre les fronteres tancades, hi havia dues companyies aèries que operen vols a Europa via Sidney, Hong Kong i Singapur, per la qual cosa va escriure al consolat espanyol a Nova Zelanda i no va obtindre resposta favorable.

“Ja al final del mes de juny, rep la notícia per part del consolat espanyol a Fiji, amb el qual també mantinc contacte, que pel que sembla Fiji pretenia obrir les seues fronteres interpacífiques en breu per restablir el turisme, que és la base de la seua economia. El problema ara era que només permetien l’entrada al país a ciutadans de Fiji, la qual cosa complica enormement la meua situació”, explica.

Des del consolat espanyol a Fiji fan gestions amb les autoritats locals perquè facen una excepció i li permeten l’entrada al país amb la intenció de fer trànsit en direcció a Europa, però una vegada més no obté resposta.

Hernández va eixir d’Espanya amb destinació a les illes Fiji i a altres arxipèlags del Pacífic el mes de gener passat amb la idea de tornar al final de maig. No obstant això, la irrupció de la pandèmia del coronavirus i el tancament de fronteres internacionals consegüent la mantenen encara en aquests moments atrapada a Funafuti, un atol·ló de 400 metres d’amplària per 15 quilòmetres de llargària, capital de Tuvalu, un dels països més menuts del món.