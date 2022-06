El Govern licitarà a la fi de juliol el soterrament dels accessos ferroviaris a València

Amb la ressaca de la indignació causada per les últimes dades de la Intervenció de l’Estat referits a execució pressupostària del Govern durant l’any passat, que deixaven la Comunitat Valenciana a la cua de les autonomies amb una taxa de tan sols un 42%, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es va reunir dijous amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, per revisar l’agenda valenciana d’inversions.

Després de la trobada, en la compareixença pública, va matisar aquestes dades i va anunciar una pluja de milions en forma de licitacions que estan en marxa en aquests moments en diferents projectes, la majoria dels quals ferroviaris i vinculats al Corredor Mediterrani.

La ministra Sánchez va afirmar que el Govern ha licitat més de 600 milions d’euros en la Comunitat Valenciana. A més, s’han executat 824 milions d’euros, la xifra més alta en els últims 10 anys. Aquesta xifra suposa una execució del 58%, 16 punts més del que estableix la Intervenció, segons va explicar, perquè hi ha variables que aquest informe no té en compte, com les inversions derivades dels fons europeus.

La titular de Transports va assegurar que enguany es multipliquen per 2,5 els pressuposts respecte dels heretats del Govern anterior a la Comunitat Valenciana i va informar que s’ha duplicat amb prop de 3.000 milions d’euros el ritme de licitació, cosa que ha permés acabar obres que estan millorant ja qualitativament els desplaçaments habituals d’una gran part de la població, iniciar infraestructures reivindicades històricament i comprometre inversions per a materialitzar-ne moltes altres de noves, garantint així la inversió dels pròxims anys.

Canal d’accés de València

Entre els projectes que es licitaran a la fi del mes de juliol, Sánchez va destacar l’anomenat canal d’accés, el soterrament dels accessos ferroviaris a València, en concret el tram que va des del bulevard sud fins a l’estació Joaquín Sorolla. D’aquesta manera, l’obra es podria adjudicar durant el primer semestre de l’any que ve. El termini d’execució és de 51 mesos, per la qual cosa podria estar acabada a la fi del 2027.

Segons va comentar, el preu final de licitació serà de 475 milions d’euros, a sufragar pel Govern (50%), la Generalitat (25%) i l’Ajuntament (25%). En el mateix projecte s’inclou l’ampliació de l’estació esmentada per a adaptar-la al previsible augment de trànsits, fins que s’execute l’estació central subterrània, el projecte de la qual es tornarà a redactar, i el túnel passant. També es derrocarà el pont de Giorgeta.

Aquesta actuació suposa un avanç molt important en el nuc central del Corredor Mediterrani i, a més, permetrà alliberar 250.000 metres quadrats de superfície ocupada actualment per les vies.

En l’espai alliberat s’habilitarà el corredor verd García Lorca, que disposarà de 49.000 metres quadrats de superfície enjardinada i un quilòmetre de longitud. La reurbanització de l’entorn preveu un espai totalment naturalitzat, sense recorreguts longitudinals de vehicles, sinó accessos d’entrada i eixida als blocs d’edificis en bucle; voreres entre sis i dotze metres, i dos carrils bici bidireccionals de tres metres d’amplària, en tots dos laterals.

Corredor Mediterrani

Tal com va expressar la ministra, s’ha augmentat la longitud del Corredor Mediterrani en 233 quilòmetres, amb la posada en servei del tram l’Alcúdia-Moixent i l’AVE a Elx i Oriola, a més de l’AVE a Granada, la variant de Vandellòs i la primera part del traçat de l’AVE a Múrcia.

Sánchez va assegurar que quasi un de cada quatre euros pressupostats en el Corredor Mediterrani s’inverteixen a la Comunitat Valenciana i també va valorar que des de juny del 2018 s’ha aprovat la licitació de contractes a un ritme d’1 licitació d’obres a la setmana.

Raquel Sánchez, va repassar les actuacions en matèria ferroviària, com ara les obres en el tram La Encina-Xàtiva-València que reduiran el temps de viatge entre València i Alacant a una hora; les actuacions per a l’adaptació a l’amplària internacional del Corredor Mediterrani en el tram València-Castelló les obres d’implementació d’amplària mixta del qual finalitzaran enguany; les actuacions per al canvi d’amplària del Castelló-Vinaròs en què es treballa també; les obres també per a l’adaptació a amplària mixta entre València i Almussafes; els estudis informatius de la Xarxa Arterial Ferroviària de València del túnel passant i de la doble plataforma, que ja s’han aprovat provisionalment; i l’estudi informatiu de la prolongació sud del túnel de la Serradora de València.

A més, la ministra va recordar que s’han licitat aquesta setmana dues noves actuacions: les obres de la plataforma del nou accés ferroviari sud al port de Castelló per 123 milions d’euros i també la licitació de la restauració de les façanes i les cobertes de l’estació de València Nord, per 20 milions.

I va continuar assegurant que està previst licitar enguany la redacció del projecte de la fase 1 de l’accés ferroviari a l’aeroport d’Alacant. A més, a aquesta inversió cal afegir els beneficis derivats de la implementació de la liberalització ferroviària duta a terme per Adif i que va suposar l’entrada en circulació dels serveis Avlo a València fa un any, que ara es complementaran amb els nous serveis d’Ouigo, que han anunciat que hui mateix han posat a la venda els seus bitllets per a viatjar entre Madrid i València.

Impuls a les carreteres

En matèria de carreteres, Raquel Sánchez va afirmar que s’han posat en servei més de 31 quilòmetres nous que ham suposat una inversió total de 334,7 milions d’euros.

El pas inferior a Xirivella, l’accés sud al port de Gandia, la variant de l’A-38 entre Cullera i Favara, la duplicació de l’N-338 d’accés a l’aeroport d’Alacant i les obres de l’A-33 a la Font de la Figuera són alguns exemples d’aquesta inversió important, tal com ha explicat.

A més, la responsable del departament va explicar que gràcies al fet que el Govern va alçar els peatges de l’AP-7, aquesta Comunitat ha passat de ser la tercera en nombre de quilòmetres de carreteres de pagament a la pràctica eliminació dels seus peatges.

La ministra va fer un repàs de tots els projectes que es posaran en marxa: l’1 d’abril passat van començar les obres del primer tram del bypass de València; aquest mes de juliol s’inauguren les obres de millora del traçat de l’N-232 en el port del Querol; es posarà en servei a la fi del mes de juliol la variant de Benissa; i a l’octubre està prevista la posada en servei de la V-21 entre el Carraixet i València.

La ministra va al·ludir al fet que es treballa en la duplicació de l’accés a l’aeroport de València, les obres de la variant de la Safor entre Oliva i Gandia i s’acaba de formalitzar el contracte d’obres del ramal d’accés a la Universitat d’Alacant.