El Govern obri un conflicte amb la Generalitat Valenciana pel fet de reduir a la meitat l’aigua del Tajo Segura que arribarà a Alacant el 2027

Tensió en augment entre la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Transició Ecològica pel reial decret dels plans hidrològics, entre els quals està el transvasament Tajo Segura, vital per als regants de la província d’Alacant.

El president del Govern valencià, Ximo Puig, va sorprendre dimarts fent unes declaracions contundents en què va advertir que qualsevol modificació o supressió del text acordat en la Comissió Nacional de l’Aigua del mes de novembre passat “trobarà el rebuig més ferm per part del Consell”. Al mateix temps, va sol·licitar una reunió amb la presidenta del Consell d’Estat, Magdalena Valerio, per a conéixer la redacció final del projecte.

Aquest organisme és el que ha d’elaborar el text final recopilant les últimes impressions de les entitats interessades per remetre’l al consell de ministres per a l’aprovació final, per la qual cosa en aquests moments encara seria susceptible de modificacions.

La reacció del ministeri després de les dures paraules de Puig no es va fer esperar. El secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, va tractar de calmar els ànims dimecres explicant en declaració a elDiario.es que “al Consell d’Estat s’envia el text en els termes que en el seu moment va concitar l’acord de les conques cedent i demandant: una aplicació progressiva dels cabals entre el 2023 i el 2027, en paral·lel al pla d’increment de disponibilitat d’aigua dessalada, amb un seguiment continu de l’execució de les infraestructures en una comissió bilateral de seguiment que es constitueix entre el ministeri i les comunitats autònomes”.

Però per al Govern valencià, en concret per a la Conselleria d’Agricultura que dirigeix Isaura Navarro, aquesta postura és la confirmació que s’ha alterat l’esborrany emanat del Consell Nacional de l’Aigua. Aquest esborrany inclou un cabal ecològic (cabal mínim per a poder transvasar aigua) de 7 metres cúbics per segon el 2023, de 8 metres cúbics el 2026 i de 8,65 metres cúbics per segon el 2027.

No obstant això, el Govern valencià va aconseguir incloure en el text una disposició addicional segons la qual a partir del 2025 s’avaluaria el nivell de contaminació d’aigua en passar per Aranjuez per determinar la conveniència d’ajustar els cabals establits, ja que s’entén necessari més cabal quan l’aigua és de pitjor qualitat, per a diluir els residus.

Aquesta disposició addicional és la que ha desaparegut del text que ha arribat al Consell d’Estat i sense això la Comunitat Valenciana considera inassumible el pla, perquè un cabal de 8,65 metres cúbics per segon el 2027 implica que arribaria la meitat d’aigua que en l’actualitat via transvasament a la comunitat regant.

Puig també es va referir a la decisió del Ministeri per a la Transició Ecològica i de l’empresa pública Acuamed, que gestiona l’aigua dessalada a Espanya, d’anul·lar la subvenció que concedia a l’aigua dessalada que usen els regants de l’Aqüeducte Tajo-Segura i que suposarà en la pràctica triplicar-ne els preus.

En aquest sentit, Morán va assegurar que el pla hidrològic inclou inversions per valor de 600 milions d’euros per a fomentar l’ús de l’aigua dessalada per al reg com a alternativa i que es mantindrà la subvenció fins que s’incorporen les mesures que abaratisquen el cost d’aquesta aigua, entre les quals, la instal·lació de plaques solars per a dotar d’energia neta i barata les dessaladores.