El Govern valencià confinarà les residències de persones majors de les zones amb més contagis per coronavirus

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciat dijous que les residències de persones majors que estiguen en localitats o departaments de salut especialment castigats per l’increment de contagis per coronavirus es tancaran tant per a visites de familiars i amics com per a eixides de residents per una qüestió de precaució.

Barceló ha explicat que en tots els casos la decisió s’acompanyarà d’un informe epidemiològic que justifique la mesura i que la setmana que ve començaran a fer-se aquests estudis.

La responsable de Sanitat ha demanat també als ajuntaments de la Comunitat Valenciana que extremen les mesures de control i de seguretat en el cas de les reunions de persones de més de 50 i de 150 persones, les quals s’han de comunicar i, si és el cas, autoritzar-se per les administracions locals. Barceló ha explicat que, malgrat que en la majoria de les localitats s’han suspés les festes patronals previstes per a aquest mes, es poden continuar produint reunions i trobades de les penyes.

La consellera ha fet aquesta crida després d’advertir que s’han multiplicat els brots per coronavirus relacionats amb reunions familiars i amics, que representen un 48% del total, seguits per l’oci nocturn amb un 15,5% dels focus i l’àmbit laboral amb un altre 15,5%. Segons Barceló, el nombre més gran de positius s’ha registrat entre persones de 15 i 34 anys amb un 54,4% del total, seguit per la franja entre 35 i 64 anys, amb un 29,5%.

Barceló ha destacat que el 37,7% dels afectats l’últim mes són persones asimptomàtiques, cosa que demostra que rastreig de detecció de casos està donant fruit: “El nombre més gran de positius des del final de l’estat d’alarma el 21 de juny passat s’ha donat entre joves de 20 a 29 anys, la qual cosa ha causat que els casos no siguen tan greus, amb excepcions, però sí que són possibles contagiadors quan s’incorporen a l’àmbit familiar”, ha explicat.

La responsable de Sanitat ha explicat que “en aquesta franja d’edat el 6,1% dels afectats han sigut hospitalitzats i només un 0,37% han acabat en l’UCI”. Barceló ha fet una crida “a la cautela i a la prudència” en el segment de població jove, ja que és la transmissora principal de nous casos: “No solen emmalaltir, però contagien els seus entorns amb edats en què han d’extremar-se les mesures, perquè són les que acaben ingressades”.

La consellera ha destacat que la taxa incidència per cada 100.000 habitants a la Comunitat Valenciana és del 39,11%, mentre que en la resta d’Espanya és del 75%. A més, ha assegurat que en les últimes setmanes s’han fet 41.214 proves PCR amb un resultat de 3.008 positius, un 7,6% total de les proves. Fa un mes, la primera setmana del mes juliol s’havien fet 24.800 proves amb 183 positius: “Han augmentat un 66% les proves i els positius s’han multiplicat per 16”.

177 contagis i 18 brots en les últimes 24 hores

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’actualització de dimecres 177 casos nous per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 14.452 persones.

Per províncies, el nombre de casos nous és: 8 a Castelló (1.909 en total); 44 a la província d’Alacant (4.790 en total); 125 a la província de València (7.747 en total, ja que s’han reassignat 5 casos anteriors) als quals cal sumar 6 casos sense assignar.

D’altra banda, s’han donat 110 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 18.997: 2.713 a Castelló; 6.291 a Alacant; i 9.975 a València, a més de 18 casos no assignats. D’aquesta manera, en aquests moments hi ha actius 1.945 casos, fet que suposa un 8,67% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 130 persones ingressades: 10 a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 46 a la província d’Alacant, d’ells 7 en l’UCI; i 74 a la província de València, 5 d’ells en UCI. No s’ha registrat cap defunció per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions es manté en 1.481 persones. Per províncies: 227 a la província de Castelló, 516 a la d’Alacant i 738 a la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per detectar el coronavirus ascendeix a 621.666, de les quals 486.876 han sigut a través de PCR i 134.790 mitjançant test ràpid.

Pel que fa als brots nous, se n’han registrat 18 en les últimes 24 hores: 10 dels quals a València amb 29 positius, dos a Burjassot amb 9 positius, un a Castalla amb 5 contagis, un altre a Castelló amb 5 casos, un més a Mislata amb tres casos, un altre a Benidorm amb tres contagis, un a la Vila Joiosa amb tres positius i un altre a Manises amb 7 casos més.

Situació en residències

En aquests moments hi ha algun cas positiu en 16 residències de majors (8 a la província d’Alacant i 8 a la província de València), 2 residències de persones amb diversitat funcional a la província d’Alacant i 2 centres de menors a la província de València. En les últimes 24 hores s’ha registrat un positiu d’una persona major resident i tres treballadors contagiats.

En aquests moments, estan sota vigilància activa de control sanitari només 2 residències a la Comunitat Valenciana: 0 a la província de Castelló, 1 a la província d’Alacant i 1 a la província de València.