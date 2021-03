El Govern valencià estudia un alleujament prudent de les restriccions, perquè baixa la incidència, però amb un 30% de presència de la soca britànica

El president del Govern valencià, Ximo Puig, presideix dijous la reunió de la mesa interdepartamental a què també assistiran la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres, per decidir fins a quin punt es flexibilitzen les mesures anunciades fa dues setmanes, en què es va autoritzar l’obertura de les terrasses de l’hostaleria fins a les 18.00 hores i del comerç fins a les 20.00 hores. No es va autoritzar, no obstant això, l’obertura dels interiors dels locals hostalers i dels centres esportius.

Al llarg de la setmana, els diferents responsables polítics s’han mostrat prudents sobre la possibilitat d’alleujar les mesures. Puig va comentar fa poc que s’abordarà aquesta qüestió amb la idea de mantindre les mesures i de “flexibilitzar el que es puga, dins del que siga raonable”.

Els representants del sector dels centres esportius i de l’hostaleria van demanar dimecres, després de reunir-se amb representants de Sanitat, l’obertura dels interiors dels seus establiments, així com l’ajust dels horaris al toc de queda, tenint en compte l’evolució positiva de les dades.

No obstant això, si bé és cert que la incidència acumulada per cada 100.000 habitants està ja en 62 casos, molt prop del límit de 50 a partir del qual el risc de transmissió comunitària passa de mitjà a baix, hi ha dues qüestions que continuen preocupant el Consell i que podrien frenar les reivindicacions de tots dos sectors.

D’una banda, com va advertir dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, els contagis amb la soca britànica ja representen un 30% del total. Els cinc primers casos es van detectar al final de desembre, fet que dona una idea de la velocitat de propagació d’aquesta variant, molt més agressiva i contagiosa. D’altra banda, continua havent-hi 191 persones hospitalitzades amb COVID en les Unitats de Cures Intensives (UCI), una xifra encara massa alta que no permet la relaxació en cap cas.

Davant aquesta situació i tenint en compte els pròxims ponts de Sant Josep i Setmana Santa, en què es mantindrà el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana i el toc de queda, és de preveure que el Govern valencià no relaxe en excés les mesures actuals, més enllà d’una prolongació dels horaris de les terrasses, potser per a equiparar-los al dels comerços. D’aquesta manera, està per veure si, finalment, s’acceptarà l’obertura dels interiors dels locals, tal com demanen des del sector de l’hostaleria i dels centres esportius.

Puig va comentar dimecres que es prendran decisions “mesurades” d’acord amb els experts i pensant sobretot en “el bé general i la salut dels ciutadans, però també pensant en les persones que tenen restringida la seua activitat”.