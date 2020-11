El Govern valencià i Ports de l’Estat parlen de sostenibilitat amb l’ampliació de València pendent de l’informe ambiental

Reunió en el Palau de la Generalitat entre el president del Govern valencià, Ximo Puig, el conseller de Política Territorial, Arcadi España, i el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, amb la polèmica ampliació nord del port de València com a teló de fons.

Els tres responsables públics es van reunir dilluns al matí sense fer declaracions als mitjans. No obstant això, fonts d’Obres Públiques van informar després de la trobada que s’hi van tractar les inversions que recullen els pressupostos de l’Estat en matèria portuària, així com la situació dels ports i com fer-los més sostenibles.

Les mateixes fonts van confirmar que també es va tractar l’ampliació nord del port de València, encara que sense més novetats de les ja conegudes, és a dir, que Ports de l’Estat analitza en aquests moments l’avantprojecte definitiu de la futura terminal de contenidors per determinar si requereix una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que substituïsca la del 2007, basada en un projecte diferent.

Tal com va informar fa poc elDiario.es, en una resposta al senador de Compromís, Carles Mulet, el Govern ja va advertir que el seu compromís és “treballar conjuntament amb la Generalitat Valenciana per garantir el compliment de tota la normativa ambiental respecte de tot allò que suposa l’ampliació nord del port de València, inclosa, en el seu cas, la renovació de l’estudi d’impacte ambiental, a fi d’assegurar que qualsevol actuació es produïsca amb totes les garanties necessàries”.

El president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, va afirmar la setmana passada que Ports de l’Estat va donar un termini de tres mesos per pronunciar-se, temps que va concloure el dilluns 30 de novembre, coincidint precisament amb la reunió entre Puig i Toledo, en la qual van parlar de com fer els ports més sostenibles, tot i que paradoxalment han de decidir sobre un projecte que duplicarà la capacitat i els trànsits marítims i terrestres generats pel port de València: “Espere que complisquen la paraula; li ho recordaré al president de Ports de l’Estat”, va assenyalar Martínez.

Principals canvis sobre el projecte original

La nova terminal de contenidors implica la creació d’un moll de 137 hectàrees de superfície i dos quilòmetres de llarg. Un dels canvis més significatius que inclou el nou projecte respecte del que va obtindre la DIA el 2007 és la ubicació de la nova terminal de contenidors, que es trasllada a l’actual dic de recer, cosa que incrementarà l’impacte paisatgístic des de les platges del Cabanyal i la Malva-rosa.

Això, al seu torn, obliga a traslladar la terminal de creuers de la ubicació actual mar endins a les drassanes de Boluda, al costat del barri de Natzaret, amb l’impacte ambiental que comporta en matèria d’emissions.

A més, es preveu un increment de materials de rebliment en quatre milions de metres cúbics per a la futura terminal de contenidors.

L’ampliació suposaria també de manera indirecta l’execució d’un nou accés nord per a donar entrada i eixida al previsible augment de vehicles pesants, un impacte que tampoc avalua la DIA del 2007.