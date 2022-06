El Govern valencià licitarà abans de final d’any set línies nocturnes de busos metropolitans que uniran 34 municipis

Plantejar una alternativa als desplaçaments nocturns interurbans en els vehicles particulars amb el risc que comporta. Aquest és l’objectiu que persegueix l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) amb les noves línies nocturnes d’autobús que licitarà abans de final d’any i que donaran servei a un total de 34 municipis.

A aquesta nova oferta s’uneix el servei nocturn de Metrovalència que es va recuperar per als caps de setmana el mes de març passat després de l’aturada de la pandèmia i la nova xarxa nocturna de l’Empresa Municipal de Transport (EMT) de València que duplicarà les seues línies des del 15 de juny i que també arribarà per primera vegada a 8 localitats de l’àrea metropolitana.

Fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat han informat a elDiario.es que en els pròxims mesos, abans que acabe l’any, s’aniran licitant de manera progressiva els Projectes de Servei Públic de l’Àrea Metropolitana, que entre altres millores de serveis, inclouen així mateix serveis nocturns.

Així doncs, en el cas de la zona València Metropolitana Nord s’inclouen dues línies nocturnes: Línia 5N, Puçol - el Puig - Rafelbunyol; Línia 5Nb, Puçol - el Puig - Rafelbunyol - la Pobla de Farnals - Massamagrell - Museros - Albalat dels Sorells - Foios - Tavernes Blanques - València; i Línia 7N, València - la Pobla de Farnals - el Puig- Sagunt.

En el cas de la zona Nord-oest s’inclou una línia nocturna: L-10N, València - Llíria: València - Burjassot - Sant Antoni de Benaixeve - l’Eliana - La Pobla de Vallbona - Benaguasil - Benissanó - Llíria.

En la zona Oest s’inclou tres línies nocturnes: L-3N, València - Manises - Aeroport; L-5N, València - Xirivella - Alaquàs - Aldaia; L-8N, Torrent - Picanya - Paiporta - València.

Finalment, en la zona Sud s’inclou una línia nocturna: L-5N, València - Benetússer - Alfafar - Massanassa - Catarroja - Albal - Beniparrell - Silla- Alcàsser - Picassent.

Les llançadores pugen un 40%

Les mateixes fonts han recordat que l’ATMV va posar en funcionament a principis de gener del 2021 cinc llançadores a diferents polígons industrials de l’àrea metropolitana de València (Font del Gerro, Tàctica, Parc Tecnològic, l’Andana, la Reva, l’Oliveral, Ermita, Joan Carles I i Nord), que han permés que en tot l’exercici passat es facen 46.083 desplaçaments, que pràcticament han quadruplicat el seu ús des del primer mes de funcionament.

A més, es pot apuntar que només en els 3 primers mesos del 2022 ja han mogut 20.322 desplaçaments, pràcticament la meitat que el 2021, i es pot veure per tant com continua creixent el seu ús cada mes que passa. Amb un primer mes de funcionament, gener del 2021, de 1.564 desplaçaments, i un últim mes de març 2022, amb 8.852 desplaçaments, per a una totalitat des de l’inici de 66.000 desplaçaments.

Així mateix, entre febrer i març, es van posar en marxa 6 noves línies regulars: Llançadora Xirivella - València; Alaquàs - València; Aldaia - Manises; Port Sa Platja - València; Quart de Poblet - Manises - Paterna - Campus de Burjassot; i Albal - Paiporta (eix del corredor de l’Horta Sud - Albal- Catarroja - Massanassa - Alfafar - Benetússer - Paiporta).

En l’exercici de 2021 aquestes línies van suposar un total de 137.528 validacions, seguint la mateixa línia que les llançadores als polígons cada mes les dades van incrementant, ja que s’han validat 53.628 vegades en els 3 primers mesos del 2022, cosa que suposa un 40% de l’exercici del 2021. Amb un primer mes de funcionament, de totes les noves línies regulars, al març del 2021 amb 10.418 desplaçaments, i un últim mes de març 2022 amb 21.543 desplaçaments, per a una totalitat des de l’inici de 191.000 desplaçaments.

Així doncs, els nous serveis en conjunt (llançadores a polígons i línies regulars) han suposat un total de 257.000 validacions, que han ajudat a reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, el soroll i l’ocupació de les vies, amb un total de 446 tones de CO2 equivalent, 1.148 kg de NOx i 36 kg de PM10.