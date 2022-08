El Govern valencià ofereix allotjament a 59 dones que volen eixir de l’explotació sexual i els seus 22 fills

El Programa Alba d’atenció itinerant i de recursos per a l’eixida de l’explotació sexual de dones en contextos de prostitució comença a fer els primers fruits.

Aquest pla, que persegueix, entre altres objectius, facilitar a les víctimes les eines necessàries perquè puguen abandonar aquesta situació, ha aconseguit en els primers huit mesos de vigència que almenys 59 dones, amb els seus 22 fills o menors a càrrec seu, s’hagen decidit a fer el pas sol·licitant suport al Govern valencià en matèria d’habitatge, a més d’assistència jurídica i social.

El programa ofereix a les dones allotjament immediat en cas que no en tinguen i vulguen abandonar la situació d’explotació en què viuen. En aquests casos, se’ls explica la seua situació legal i les seues possibilitats, i se les acompanya en el procés d’eixida de la situació en què es troben, utilitzant els serveis existents en la xarxa pública, tant per a elles com per als fills i filles.

No obstant això, aquesta és només una pota del Programa Alba. La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas, va destacar dimarts que des de la posada en funcionament fa huit mesos, s’han atés “un total de 1.310 dones a la Comunitat Valenciana”.

Les dones que entren en el Programa Alba reben assessorament i atenció social integral en tots els aspectes que necessiten i que promoguen la seua promoció personal i social, el seu accés i la inserció en els recursos comunitaris per a la seua eixida de la situació d’explotació sexual.

La intervenció també inclou atenció psicològica per promoure els factors de resiliència que els permeta dur a terme un projecte vital satisfactori per a elles. També es treballa l’adquisició d’habilitats prelaborals i de qualificació professional, a més d’oferir-los atenció jurídica.

El balanç del programa des del 15 d’octubre de 2021 fins al 30 de juny d’enguany informa de 4.236 atencions; 3.085 han sigut atencions de caràcter social, 679 jurídiques i 472 atencions psicològiques.

Des dels serveis de les tres províncies també s’han fet 1.304 actuacions: 462 eixides a pisos, 404 eixides a clubs, 124 a zones urbanes i 314 a zones de carretera i polígons.

A més, s’han fet 830 acompanyaments per a gestions sanitàries, socials i administratives, 370 plans individualitzats d’intervenció i 69 itineraris d’inserció laboral.

Equips de treball

Els equips, un en cada província, estan integrats per un total de 9 professionals: dues treballadores socials, dues educadores socials, una psicòloga, una advocada, una integradora social, una dona supervivent amb formació en mediació que assessora i acompanya l’equip, i una administrativa.

La vicepresidenta ha indicat que l’objectiu d’incloure la figura d’auxiliar de supervivent ha sigut “facilitar l’acompanyament a la resta de l’equip en les primeres fases de contacte i vinculació amb les dones usuàries, i sobretot en el treball de camp itinerant”.

El Programa Alba també desenvolupa accions de sensibilització i prevenció de l’ús de la prostitució, i treballa coordinadament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, la Fiscalia o els jutjats, en els casos en què detecten situacions que puguen ser constitutives de delicte.

En aquests casos, es preveu oferir a les dones víctimes acompanyament especialitzat i l’acolliment immediat en la xarxa residencial de dones víctimes.