El Govern valencià paga 7,5 milions més del circuit urbà d’F1 i ja en suma 52,5, malgrat que Camps el va prometre “a cost zero”

El circuit urbà de Fórmula 1 de València que l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps va prometre “a cost zero” continua suposant un llast important per a les arques públiques 10 anys després de celebrar-se l’últim Gran Premi.

Fonts de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que dirigeix el vicepresident segon Héctor Illueca, han informat a elDiario.es que el dia 13 juny passat es van abonar 7,5 milions d’euros corresponents a un crèdit de 60 milions d’euros que es va sol·licitar en el seu moment per finançar part dels costos de la construcció del traçat.

El crèdit va començar a pagar-se el 2016 i té una vigència de huit anys a raó de 7,5 milions anuals, per la qual cosa ja s’han retornat 52,5 milions i queda per abonar un últim termini de 7,5 milions al juny de l’any que ve.

La Generalitat Valenciana va gastar 38,6 milions d’euros addicionals (45 milions amb interessos) en el desenvolupament de les infraestructures necessàries d’accés i connexió viària de la ciutat amb el Port de València (l’Albereda i l’avinguda de França), per la qual cosa el cost total del circuit va ascendir a 98,6 milions d’euros.

Amb tot, l’Ajuntament recuperarà una part d’aquesta última quantitat mitjançant les càrregues urbanístiques que aplicarà als propietaris del sòl del pla urbanístic del Grau. En concret, la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va anunciar que es repercutiran 32 dels 45 milions que va avançar l’Administració autonòmica i que el consistori li reintegrarà, tal com estableix el conveni signat entre totes dues administracions el 2007.

Actualment, tant la corporació local com l’Administració autonòmica negocien un nou conveni en què entre altres coses es dirimirà quina de les administracions es fa càrrec dels 13 milions de diferència entre el que va avançar en el seu moment la Generalitat Valenciana i el que recuperarà l’Ajuntament de València via càrregues urbanístiques.

Gómez sempre s’ha mostrat molt categòrica a l’hora de reivindicar diverses vegades que la Fórmula 1 va ser iniciativa de l’Administració autonòmica i, per tant, correspon a aquesta Administració assumir el deute.

A més de les despeses en la construcció del circuit, la Formula 1 va suposar un desemborsament milionari per a les arques públiques en altres conceptes com el cànon anual de la prova (111 milions en cinc anys), els drets televisius pagats per Canal 9 (26 milions) o el deute de l’empresa Valmor assumit pel Govern valencià (44 milions).

Actualment, tota la part que dona al Grau i a Natzaret està barrada, abandonada i fins i tot hi ha proliferat un assentament de barraques. El redisseny del programa d’actuació integrada (PAI) del Grau en què treballa l’empresa municipal Aumsa reconverteix l’antic espai dedicat al traçat al primer circuit biosaludable de València, envoltat de zones verdes i connectat amb el Parc de Desembocadura.