El Govern valencià planteja estendre a 77 municipis el toc de queda amb la mirada posada en la vacunació als que estan entre la vintena i la trentena

El Govern valencià decideix dijous si amplia i endureix les restriccions per controlar l’avanç de la pandèmia, si bé és cert que el grup d’experts que assessoren el president Ximo Puig recomana no abaixar la guàrdia i mantindre la resta de les restriccions.

La comissió interdepartamental, l’organisme que integra diferents conselleries per deliberar sobre les mesures, es reuneix les 9.15 h per analitzar com cal procedir a partir de dissabte, en què venç l’últim decret de mesures aprovades per Sanitat.

De moment, el Govern valencià ja ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia valencià l’aval per a estendre la limitació de mobilitat nocturna –toc de queda– a 77 municipis davant l’increment dels contagis.

Les característiques de la variant delta fan que siga recomanable incrementar les distàncies interpersonals, atés que té més capacitat de transmissió, i fer atenció especial a les reunions en interiors. Segons la posició traslladada pels experts a Ximo Puig, es prorrogaria el tancament de l’oci nocturn, el toc de queda –actualment, entre la 1 i les 6 de la matinada– i la limitació de reunions a 10 persones, encara que aquest últim aspecte podria sotmetre’s a revisió.

Els experts es van mostrar preocupats per l’increment de casos i d’hospitalitzacions que, si bé no arriba als nivells d’onades anteriors ni en positius ni en ingressos, no està exempta de riscos, a més que ha tibat seriosament els serveis d’atenció primària.

En les últimes setmanes s’ha posat el focus en els botellons i l’oci associat als joves, la franja d’edat que encara està sense vacunar i que, tot i que no desenvolupa la malaltia amb gravetat de manera majoritària, sí que té també risc d’arrossegar els símptomes de manera persistent.

Des que es van aprovar les últimes mesures dijous passat 8 de juliol, la incidència acumulada ha passat de 262 a 518 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies registrats dimecres. També s’han duplicat les hospitalitzacions, que han passat de 260 ingressats, 29 dels quals en l’UCI, a 525 de dimecres, 72 en l’UCI.

Les restriccions tindran una vigència de dues setmanes i afectaran un rang temporal clau en la vacunació dels joves, el grup d’edat que més contagis acumula i que està encara sense immunitzar. Més del 50% dels contagis diaris registrats corresponen a persones menors de 20 anys.

Els serveis de salut han començat a citar aquesta setmana els menors de 30 anys en els municipis de l’interior i en departaments menys saturats, i a partir del 25 de juliol la cita arribarà a tots els departaments de salut. Això significa, si continua aquest ritme de dosis subministrades pel govern i les farmacèutiques, que l’anhelada immunitat del 70% de la població arribaria a l’agost.

Fins dimecres, un total de 3.034.293 persones, el 67,6% de la població a vacunar, havien rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, tenen la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la monodosi de Janssen) 2.478.635 persones.

La meitat dels municipis valencians estan en nivell de risc extrem (més de 250 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies), encara que des que es va completar la vacunació als grups d’edat més vulnerables la incidència acumulada no és el principal mesurador de la gravetat de la pandèmia.

Els municipis costaners i les grans urbs continuen veient com augmenten els contagis, alguns amb un creixement sever com Alcoi (+424), Gandia (+298%), Calp (715%), Orpesa (353%) o Peníscola (+369%). La ministra de Sanitat, Carolina Darias, indicava dimecres després de la reunió amb les autonomies que la velocitat de contagi va alentint-se, però la circulació continua sent elevada.