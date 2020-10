El Govern valencià presenta un pressupost expansiu rècord per fer front a la pandèmia

El Govern valencià de l’Acord del Botànic prepara els pressupostos més expansius fins hui. El ple del Consell de divendres preveu aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2021, un any que vindrà especialment marcat per les conseqüències de la pandèmia.

Per fer front a aquesta comesa, l’executiu progressista prepara uns comptes que superen els 25.000 milions d’euros, dels quals 14.000 milions seran directament per a polítiques socials, quasi la mateixa quantitat de tot el pressupost de la Generalitat el 2019. L’any passat, els comptes totals suposaven 16.970 milions d’euros. El finançament extraordinari del pròxim any, el fons COVID i els fons europeus que el Govern cogestionarà amb les autonomies permeten uns pressupostos keynesians, amb més de 13.000 milions d’euros procedents de l’Estat i la Unió Europea. “L’estat del benestar és l’escut més eficaç per a lluitar contra la pandèmia i superar la crisi”, afirmava el president de la Generalitat, Ximo Puig, en avançar algunes partides.

Per departaments, el gros en fons serà per a Sanitat, per poder fer front a la pandèmia amb efectivitat. Aquesta conselleria creixerà un 10% per poder escometre reformes en les infraestructures sanitàries i dotar-les de personal, amb intenció de crear 400 places estructurals. Quant a la protecció social, els recursos destinats a la dependència s’incrementaran en un 22% i s’atendrà la reivindicació d’equiparació salarial del personal sociosanitari de les residències amb el personal de sanitat pública. D’aquesta manera, es consolidarà al personal sanitari que actualment presta serveis en tota la xarxa pública.

En Educació, els comptes garantiran els recursos necessaris per a mantindre tots els protocols anti-COVID i evitar que els menors vegen llastrat el seu rendiment aquest curs per les classes telemàtiques. S’adquiriran 32.000 portàtils per a alumnes de Secundària, 10.000 tauletes per a Primària i 25.000 ordinadors per al desenvolupament d’aules digitalitzades, amb una inversió de 26 milions d’euros. També es desenvoluparà un element essencial per a la preparació dels nostres joves, com és la Formació Professional. Els pressupostos de la Generalitat en el programa d’FP es duplicaran.

Per a Habitatge, la dotació de la conselleria pujarà més d’un 9% el pressupost, que superarà els 200 milions, que es destinaran a ampliar el parc públic d’habitatge i a incrementar les ajudes al lloguer, especialment per als joves. En infraestructures, es finançarà amb 26,3 milions la línia 10 de Metrovalència entre el carrer d’Alacant i Natzaret.

El servei valencià d’ocupació –el Labora–, incrementarà el seu pressupost en un 23%. Entre les actuacions, hi haurà 63,1 milions per a desplegar la nova Estratègia de Millora de l’Ocupabilitat dels Joves, que s’inclourà dins del Pla Ariadna. Una estratègia que permetrà la contractació de milers de joves tant en empreses privades com en les administracions i els prepararà per al futur digital.

L’any passat la negociació pressupostària va ser complexa: la falta de pressupostos generals de l’Estat va dificultar la previsió d’ingressos i, per obtindre finançament extraordinari, l’executiu autonòmic va haver de presentar un pla de retallades. A més, l’avançament electoral va provocar algunes tensions. Enguany, si bé continuen els mateixos detalls per polir, la negociació no es preveu tan dura. La qüestió de fons és la reforma fiscal, que serà debatuda en les esmenes a la Llei d’acompanyament als pressupostos en les Corts Valencianes. Els socialistes, que busquen el suport de Ciutadans als comptes de l’any de la pandèmia, es mostren reticents a la pujada d’impostos que plantegen els seus socis de Govern. Ciutadans adverteix que no donarà suport a uns comptes que incrementen la pressió fiscal.