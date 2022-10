El Govern valencià pujarà els impostos als grans patrimonis el 2023 com a contrapartida a la rebaixa per a les rendes mitjanes el 2022

Els grans patrimonis que tributen a la Comunitat Valenciana pagaran més el 2024, perquè les rendes inferiors a 60.000 euros paguen menys enguany. El Govern valencià ha acordat una reforma fiscal en dos temps per no retardar la rebaixa anunciada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, el setembre passat, a conseqüència de la inflació.

L’executiu autonòmic ha aprovat dilluns un decret que implica una rebaixa en l’IRPF per a les rendes inferiors a 60.000 euros, que es materialitzarà en la declaració que es farà el 2023, acompanyada d’un augment de les deduccions fiscals. La segona fase de la reforma, la tercera del Govern del Botànic, serà una pujada d’impostos a les rendes altes i als grans patrimonis, que s’incorporarà en la Llei de pressupostos del 2023 i tindrà efectes en la declaració de la renda –i en la recaptació– del 2024.

Compromís i Unides Podem reclamaven al PSPV una compensació de la baixada de la recaptació que impliquen les mesures anunciades, entre 148 i 180 milions d’euros, per a una Administració que va recaptar 6.600 milions d’euros en l’últim exercici. Les formacions que lideren Aitana Mas i Héctor Illueca exigien que, en un context de dificultats econòmiques, els grans patrimonis elevaren la seua aportació. La reforma pactada suposa un impacte en la recaptació de 50 milions d’euros a través de la pujada de tres impostos, aprofitant l’escàs marge de la Hisenda autonòmica.

L’acord polític aconseguit dilluns implica una pujada de l’IRPF per a les rendes altes, un augment en l’Impost sobre el Patrimoni i i un augment en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials. En concret, segons indica Hisenda, es pujaran un 0,25% els quatre últims trams de l’Impost sobre Patrimoni –a partir d’1,3 milions d’euros, amb un mínim exempt de 500.000 euros– i s’augmentarà el gravamen per als que compren un habitatge de preu superior a un milió d’euros, que passaran de pagar el 10% a l’11% de l’estipulat. En la Comunitat Valenciana, amb 5 milions d’habitants i 2,4 milions de contribuents, 22.633 persones han pagat l’Impost sobre el Patrimoni el 2020; a penes l’1% dels contribuents.

La lletra menuda –els tipus i els trams d’IRPF que es pujaran, a partir dels que ingressen més de 75.000 euros anuals– es materialitzarà en la Llei de pressupostos, que encara negocien els socis del Pacte del Botànic, que s’han marcat com a data límit el 31 d’octubre per a portar-la a les Corts Valencianes. La vicepresidenta del Consell i titular de Compromís, Aitana Mas, assegurava dilluns que totes les formacions que componen el Govern estan “satisfetes” amb l’acord aconseguit, encara que el gros dels comptes públics està per negociar. Damunt la taula, el dilema habitual en l’executiu: quanta despesa és capaç de suportar una comunitat infrafinançada.