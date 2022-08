El Govern valencià recupera el programa Viatgem amb el repartiment de 20.000 nous abonaments turístics per a 60.000 persones

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha avançat la reactivació del programa Viatgem amb el repartiment, a partir del dilluns 5 de setembre, de més de 20.000 abonaments turístics, dels quals podran beneficiar-se més de 60.000 persones.

Així ho va manifestar dimecres, després de mantindre una reunió amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i amb el director general de Turisme, Herick Campos, en què va destacar la bona marxa de la temporada turística.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que preveu destinar 8 milions d’euros, és estimular la demanda interna de turisme a partir de setembre per consolidar l’ús d’aquest sector clau en la Comunitat Valenciana, cosa que implica allargar al màxim la temporada atesa l’oferta mediambiental, gastronòmica i turística que pot gaudir-se durant tot l’any.

El president va explicar que la mesura pretén en definitiva “consolidar la desestacionalització del turisme, mantindre l’ocupació i contribuir al fet que els ciutadans de la Comunitat Valenciana puguen conéixer millor les seues comarques, impulsant al mateix temps la cohesió territorial”.

Les reserves dels viatges mitjançant l’abonament turístic podran fer-se a partir del 5 de setembre per a estades que podran gaudir-se des del 19 de setembre i fins a desembre.

Cal destacar que durant el primer període d’aquest programa el 2022 s’han fet més de 26.000 reserves i més de 78.000 persones s’han beneficiat de l’abonament turístic, una xifra que es pretén incrementar amb més inversió entre els mesos de setembre a desembre.

A més, des del començament de l’abonament Viatgem el 2020 fins al moment hi ha hagut més 62.000 reserves amb 180.000 persones beneficiades, més de 1.000 empreses turístiques adscrites i la Generalitat ha fet una inversió en el sector que supera els 32 milions d’euros.

Balanç de la temporada estival

Després de la reunió, el cap del Consell també va qualificar la temporada estival de “molt positiva”, perquè ha assegurat que les dades d’ocupació han sigut similars a les del 2019 i fins i tot superiors en alguns segments, i s’ha arribat a una ocupació mitjana superior al 90%.

Així mateix, es va referir a les expectatives d’ocupació per al mes de setembre i va assegurar que “són bones”m atés que es preveu que se supere el 70% d’ocupació. En aquest sentit, va destacar que les iniciatives del Consell com el suport als viatges de l’Imserso o l’abonament Viatgem “contribuiran a consolidar la desestacionalització del turisme i mantindre l’ús d’aquest sector, especialment en moments de dificultat com els que es viuen a hores d’ara a causa de la inflació o les conseqüències de la guerra a Ucraïna”.