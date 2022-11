El Govern valencià s’afanya perquè Volkswagen inicie a Sagunt les obres de la factoria de bateries el 2023

El Govern valencià accelera els tràmits per a la instal·lació de la factoria de bateries de Volkswagen a Sagunt. Després de l’amenaça d’abandonar el projecte que lidera, finançat amb fons europeus, la multinacional alemanya ha ratificat dimecres que accepta la quantitat adjudicada pel Govern procedent de la primera convocatòria de Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) del vehicle elèctric i connectat: 397 milions d’euros per a impulsar juntament amb 60 empreses la factoria de bateries per a vehicles elèctrics.

Confirmada l’aposta, el Govern autonòmic desplegarà els instruments legislatius perquè les obres de la planta de bateries puguen arrancar al llarg del primer trimestre del 2023.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que dijous, sense perdre “ni un dia”, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el projecte estratègic territorial vinculat a la iniciativa amb la finalitat d’agilitar al màxim l’instrument urbanístic perquè la inversió arribe “com més de pressa millor” i perquè la iniciativa es puga materialitzar complint els terminis acordats.

Puig va fer valdre que Sagunt es convertirà en la planta de bateries de referència al sud d’Europa i va assegurar que “la inversió industrial més gran d’Espanya en 50 anys aterra a la Comunitat Valenciana” i la reforça com a “terra d’oportunitats” i “territori d’inversió” i com el “millor escenari de la nova economia”.

Ara es tracta de generar “les màximes facilitats” i de donar la “màxima agilitació” a un projecte que “tindrà dos grans impactes: primer, crearà més de 3.000 llocs de treball directes i 12.000 llocs de treball indirectes i, segon, serà una palanca per a la reindustrialització de l’economia valenciana”. En aquest sentit, ha indicat que l’arribada de Volkswagen “reforçarà el teixit existent, generarà noves empreses i desencadenarà sinergies territorials”.

Preguntat per l’increment de les ajudes públiques que han possibilitat que la companyia alemanya confirme el seu projecte, Puig ha explicat que per part de la Generalitat es manté el pla d’ajudes acordat inicialment i que s’articularan mitjançant subvencions anuals als projectes concrets que vaja presentant la multinacional, tal com es fa amb Ford. La factoria d’Almussafes ha rebut des de l’any 2012 un total de 172,6 milions d’euros, comptant els 11 pressupostats per al 2023, cosa que ix a una mitjana de 17,2 milions d’euros anuals.

Per part del Govern, podrien sumar-se 100 milions d’euros més en ajudes per a la gigafactoria, encara que, segons Puig va comentar, no es canalitzaran a través del segon Perte, sinó per una altra via.

El president de la Generalitat va demanar a les autoritats europees més flexibilitat en el calendari d’aplicació dels Perte perquè es puguen executar més enllà de juny del 2025 amb l’objectiu que companyies com Ford puguen arribar a temps per a optar als fons europeus per a finançar els seus projectes d’electrificació.

Aval a la política econòmica del Consell

L’anunci de la mercantil alemanya proporciona un cert alleujament després de l’amenaça d’abandonar el projecte que va fer la direcció fa tres setmanes. L’executiu autonòmic i els partits del Pacte del Botànic celebren la decisió, que dissipa els dubtes que aprofitava l’oposició per a carregar contra la política econòmica.

La confirmació del projecte és una mostra d’estabilitat en un context d’incertesa econòmica, especialment dur per als alemanys des de la guerra energètica. La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha destacat que la “confiança” del grup automobilístic “convertirà Espanya en un hub d’electromobilitat a Europa”. “S’estableixen les bases amb aquest projecte tractor d’una nova indústria que es basa en el que ja tenim”, ha apuntat, en referència a la indústria automobilística.

La consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, que va ser una de les negociadores amb la mercantil alemanya, ha destacat el canvi legislatiu per a “facilitar la implantació racional d’activitats econòmiques en el territori compatibles amb la conservació i la millora dels seus valors ambientals, culturals i paisatgístics”.

En el parlament valencià, els grups que sustenten l’executiu autonòmic interpreten la decisió de la multinacional com un aval a les seues polítiques. La portaveu de Compromís, Papi Robles, ha remarcat que la decisió de Volkswagen “dona credibilitat” al canvi del model productiu que impulsa el Govern del Botànic, que és un “govern que gestiona bé” i que “parla i resol” els problemes quan sorgeixen, mentre que Pilar Lima, síndica d’Unides Podem, ha posat en valor que les ajudes del Consell atraguen la inversió a Sagunt, un municipi que ha patit les conseqüències de la desindustrialització, i ha expressat el seu desig que aquest projecte permeta “canviar el model i recuperar la indústria” amb “llocs de treball de qualitat”. Per part seua, la portaveu dels socialistes valencians en les Corts, Ana Barceló, considera que és una “fita importantíssima” per a la recuperació econòmica i avala la gestió de la Generalitat Valenciana. Fins i tot l’oposició ha aplaudit la mesura, encara que les portaveus de PP, Ciutadans i Vox han criticat que Puig “anunciara” una mesura no pactada, malgrat que va ser el grup Volkswagen qui va comunicar públicament la seua decisió de concórrer al Perte.