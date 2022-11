La Guàrdia Civil torna a detindre al propietari de l'única planta de processament de CBD a Espanya

Agents de l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Guàrdia Civil han escorcollat una nau a Quatretonda (València) de l'empresari Francisco Gómez Carbo, administrador únic d'E-Canna Farming SL i propietari de la primera planta de processament de CBD a Espanya. Gómez ha sigut detingut després de l'escorcoll. Un equip de la televisió autonòmica À Punt ha gravat el moment de l'arribada dels agents encaputxats de l'Institut Armat, que immediatament han establit un perímetre de seguretat, i la detenció de l'empresari.

Després de la fase inicial de l'operació Jardins', en què la Guàrdia Civil va intervindre 30 tones de “marihuana”, mig centenar d'agents han registrat una nau annexa que l'home manté a Quatretonda. Francisco Gómez al·legava, després de la seua primera detenció, que el material que van trobar els investigadors era cànem industrial (i no cànnabis il·legal). De fet, en declaracions a aquest diari, va dir: “Hui dia estic treballant i tinc 30 tones més”.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Almagro (Toledo), encarregada de la investigació, va dictar un acte aquest dimarts autoritzant l'entrada i escorcoll en la nau industrial de la localitat valenciana sol·licitat per l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga de la Comandància de la Guàrdia Civil de Toledo. La resolució, a la qual ha tingut accés aquest diari, acorda l'entrada i escorcoll per a requisar “tantes substancies estupefaents com hi siguen trobades”, a més de documentació, “eines i equips d'elaboració i cultiu en la plantació” i fins i tot possibles “guanys il·lícits” i “armes”.

La nau està situada al carrer de García Lorca de Quatretonda. L'empresari, tal com han registrat les càmeres d'À Punt, ha entrat en el furgó policial emmanillat i somrient. La jutgessa instructora manté oberta la investigació per un presumpte delicte de tràfic de drogues greu amb mal a la salut.

No obstant això, l'amo de l'empresa al·lega que el que la Guàrdia Civil va presentar com la “major partida de marihuana” del món era CBD, el compost no psicoactiu del cànnabis que està en una mena de llimb legal a Espanya. Mentre que el Tribunal de Justícia d'Unió Europea (TJUE) va avalar la comercialització de CBD, la Fiscalia Especial Antidroga considera que qualsevol derivat del cànem, independentment del seu nivell de THC (Tetrahidrocannabinol, el principi actiu de la planta que és psicoactiu) és un estupefaent.

Darío Gutiérrez de Tena, consultor extern del despatx que porta la defensa de l'empresari, ha mostrat la seua sorpresa per la segona detenció. Gutiérrez de Tena recorda que la nau escorcollada per la Guàrdia Civil no està “amagada” i assegura que l'empresari ha sol·licitat l'habeas corpus.