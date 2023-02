Guerra entre taurins valencians: “La Federació és la cosa més semblant a una organització criminal, però sense matar”

Guerra oberta en el món taurí valencià. L’expresident de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Vicente Nogueroles, no va saber lidiar amb les severes crítiques a la seua gestió d’un comentarista i va acabar querellant-se contra J. G. M. per unes preteses injúries i calúmnies. No obstant això, el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Montcada (València) ha tret d’un compromís el querellat i ha acordat el sobreseïment de les actuacions per considerar que les dures expressions amollades a Nogueroles, president de la federació entre el 2015 i el 2022, s’emmarquen en l’àmbit de la llibertat d’expressió.

La interlocutòria, difosa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, considera que pot tractar-se d’“un excés verbal” i d’alguna frase “molt poc afortunada”, però rebutja que es tracte d’una calúmnia.

J. G. M., columnista i opinador del món taurí, va acusar en una entrevista en l’espai Terra de bous de Punt 3 Televisió de la Vall d’Uixó els membres de la directiva de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer d’“enganyar i mentir” i de mantindre interessos ocults. Sense pensar-s’ho dues vegades, l’home va afirmar que la junta directiva era “la cosa més semblant a una organització criminal, però sense matar”. També va dir que es repartien “el pastís”. Tot per la suspensió d’un festeig taurí.

A més, el querellant també acusava J. G. M. de mantindre un perfil fals en Facebook en què l’hauria acusat de ser “el pitjor que ha passat al món dels bous a la Comunitat”. Entre altres missatges, hauria llançat contra Nogueroles: “La corrupció i la màfia de la festa és ell i, ja que la seua faena anterior no li donava prou diners, ara vol traure’n d’ací”. També hauria escrit: “La culpa és nostra per no parar els peus a aquesta màfia dirigida pel fruiter que ara es creu que ha salvat els bous i l’única cosa que ha fet és fotre’ns i lucrar-se”.

Per si no fora prou, el pretés perfil fals en la xarxa social va afegir: “El dia que l’aficionat siga sabedor de tot el que estàs fent us n’anireu a Picassent [localitat de l’Horta Sud que acull un centre penitenciari], que és on mereixeu estar, perquè sou pitjor que una banda organitzada, sou el càncer dels bous a la Comunitat Valenciana”.

Els comentaris en Facebook són del 8 de setembre de 2020, el primer any de la pandèmia en què la celebració dels tradicionals bous al carrer es va veure seriosament afectada per les restriccions a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.

No obstant això, malgrat la gravetat dels comentaris, el jutge recorda que tant Vicente Nogueroles com la federació de penyes taurines que presidia, “exerceixen funcions de rellevància social”, per la qual cosa “estan més exposats a la crítica i a les ingerències en la seua reputació”, a diferència de “persones de caràcter anònim”.

Els comentaris del querellat, columnista habitual del diari Levante-EMV, “no s’emmarquen en qüestions personals o privades”, afig el jutge. Es tracta, per tant, d’una esfera en què la llibertat d’expressió està blindada amb un “nivell molt elevat de protecció constitucional”. Això sí, sempre que es descarte una “extralimitació gratuïta de caràcter injuriós o que es produïsca la imputació de delictes amb coneixement de la seua falsedat o menyspreu temerari a la veritat”.

En el cas dels comentaris contra l’expresident de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, “no s’imputa cap conducta delictiva específica”, assenyala la interlocutòria. En l’entrevista televisiva, el comentarista taurí comprara la federació amb “la cosa més semblant a una organització criminal”. Però –el matís és rellevant– “en realitat, no acusa la federació de cometre delictes concrets, sinó que el querellat expressa amb el seu humor particular el seu rebuig a la gestió federativa”, explica el magistrat.

Un “excés verbal” però no una calúmnia

La interlocutòria de sobreseïment provisional assegura que, “sens dubte”, es pot considerar un “excés verbal” i pot tractar-se d’una frase “molt poc afortunada”, encara que no hi concorren els requisits del delicte de calúmnies.

En un altre comentari en Facebook, el comentarista taurí titlava a Vicente Nogueroles de “patriarca” i “subjecte” i vinculava la junta directiva a un “clan”. No obstant això, “es tracta de crítiques molt dures a la gestió del president i la federació, però no conté elements insultants que puguen ser constitutius d’un delicte d’injúries”.

En definitiva, les crítiques expressades per J. G. M. cap a Vicente Nogueroles “formen part de la visió negativa sobre la seua gestió”, emparades en la llibertat d’expressió. “Poden ser dures”, però no delictives, conclou la interlocutòria.

El jutge recorda que en l’“espai públic” la llibertat d’expressió també permet comentaris que “puguen irritar, disgustar o incomodar, excepte quan se sobrepassen uns límits determinats”.