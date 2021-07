Hazte Oír demana huit anys de presó per a tres activistes que van parar l’autobús masclista a València

Tres activistes del moviment feminista i LGTBI s’han assegut dijous en el banc dels acusats per haver parat l’autobús masclista del grup ultraconservador Hazte Oír que el 5 de març de 2019 pretenia desfilar per València amb el lema “Stop Feminazis, les lleis de gènere discriminen l’home” al costat de la imatge d’Adolf Hitler amb els llavis pintats i amb el símbol feminista al front.

El breu enfrontament es va poder tallar amb la presència d’agents de la Policia Local i l’únic perjudicat va ser el vinil amb el missatge masclista que l’organització ultraconservadora pretenia passejar per la ciutat, amb l’oposició d’organitzacions feministes i LGTBI i d’institucions com l’Ajuntament de València.

Hazte Oír demana per als activistes una pena de huit anys de presó pels presumptes delictes de coaccions, discriminació, desordres públics i danys. No obstant això, el ministeri fiscal, que ja va descartar el delicte d’odi i va rebaixar l’acusació a un delicte lleu de danys, taxats en 423 euros (el cost del vinil amb els missatges masclistes que els activistes van arrancar en part).

En la vista oral, celebrada en el Jutjat penal número 19 de València, han desfilat com a testimonis uns quants agents de policia i dos fotoperiodistes que van cobrir la protesta. El fotògraf ha matisat durant la seua declaració que no hi hagué més escàndol que el que puga produir-se habitualment en un desnonament.

L’altra fotoperiodista, testimoni dels fets, ha relatat que els activistes es van limitar a proferir crits contra l’homofòbia mentre els portaveus d’Hazte Oír, Teresa García-Noblejas i Javier Villamor, feien declaracions davant la premsa. Preguntada si va presenciar alguna consigna d’odi per part dels activistes, la fotògrafa ha respost que aquests lemes els proferien més aïna els membres del col·lectiu ultraconservador en el seu discurs davant els mitjans.

Durant la vista oral s’han projectat els vídeos de la protesta. La defensa dels activistes ha qüestionat l’informe de la Brigada d’Informació de la Policia Nacional, dos dels agents de la qual han declarat com a testimonis, i ha qüestionat com van procedir a identificar els tres joves, malgrat que no estaven fitxats ni tenien antecedents.

El fiscal ha demanat una multa per un delicte lleu de danys per als tres acusats. L’associació Hazte Oír considera que es van produir delictes de coaccions, danys i desordres públics, que des del seu punt de vista “és el moll de la qüestió”, perquè demostren que el grup a què pertanyien els activistes va actuar amb violència. La defensa, per part seua, ha mantingut la sol·licitud de lliure absolució i ha demanat la imposició de costes a l’acusació particular, per la seua actuació tan temerària.

“L’autobús #StopFeminazis continua sent imprescindible. Estem convençuts de la necessitat de derogar la sectària Llei de violència de gènere que no ha resolt el problema de les agressions contra les dones i converteix els homes en ciutadans de segona categoria i en presumptes delinqüents”, ha dit la portaveu d’Hazte Oír, Teresa García-Noblejas. Desenes d’activistes del moviment feminista s’han concentrat a l’entrada de la Ciutat de la Justícia de València en suport a les tres persones acusades.