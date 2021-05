Hostal Villaméxico: condemnat el propietari d’un club de cambreres de Novelda per tindre 10 treballadors sense donar d’alta en la Seguretat Social

R. C. P., propietari del club de cambreres Hostal Villaméxico a Novelda (Alacant) ha sigut condemnat com a autor criminalment responsable d’un delicte contra la Seguretat Social després d’una visita d’inspecció feta per funcionaris de la Inspecció de Treball i de la Policia Nacional, que va detectar una desena de treballadores sense donar d’alta.

La secció tercera de l’Audiència Provincial d’Alacant ha condemnat l’home, de 43 anys i nascut d’Alacant, a una pena de nou mesos de presó després del pacte de conformitat aconseguit per la seua defensa amb el ministeri fiscal i la Tresoreria de la Seguretat Social. Així doncs, la Fiscalia va retirar la petició que es declarara la responsabilitat civil subsidiària de la mercantil Villaméxico Novelda SL, de la qual el condemnat és soci i administrador.

El club cambreres, “en la data de la inspecció, constava amb 15 treballadors, i únicament hi havia cinc treballadores que prestaven serveis, de les identificades en el centre de treball, donades d’alta en el règim general de la Seguretat Social”, diu la sentència.

La visita d’inspecció al club de cambreres va identificar nou prostitutes, dues d’elles de nacionalitat romanesa, que treballaven des de les sis de la vesprada fins a les tres de la matinada, hora del tancament de l’establiment, a més de la cònjuge del propietari, que feia funcions de neteja a les habitacions, i una cambrera.

Les prostitutes rebien, a l’hora del tancament, el 50% del preu de la consumició a què les convidava el client (dues de les treballadores obtenien, en canvi, el 100% de l’import).

El club de cambreres, de 800 metres quadrats, està actualment a la venda per 1,2 milions d’euros. Situat a tocar de la carretera nacional d’Alacant a Madrid, té piscina, barra d’estiu, oficina i fins i tot apartament per al vigilant, a més de 15 habitacions i huit banys.