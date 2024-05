Huit ciutats amb conflictes portuaris creen a València un front comú

“Veiem que el problema que hi ha a València amb l’ampliació del port no és exclusiu, sinó que es repeteix en la major part de les ciutats portuàries. Això ens porta a pensar que el problema no és l’Autoritat Portuària de València (APV) i la seua manera de procedir, sinó la manera de gestionar els ports de tot l’Estat, és un problema de governança”.

Així s’han pronunciat Francesc Herrera, portaveu de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista opositora a la polèmica ampliació del port de València, que ha organitzat la primera trobada estatal de ciutats amb conflictes portuaris amb l’assistència de col·lectius de huit ciutats de l’arc mediterrani: Barcelona, Tarragona, Palma, Sagunt, València, Alacant, Cartagena i Motril.

La cimera tindrà lloc dissabte durant tota la jornada en el xalet del Doctor Bartual i s’hi posaran en comú els diferents problemes i s’establiran les bases contra les ampliacions portuàries i els impactes d’aquestes infraestructures a les ciutats en què se situen, amb l’objectiu de teixir una xarxa per a fer front de manera comuna a problemàtiques compartides en tot el territori.

“A Barcelona, per exemple, es planteja una setena terminal de creuers i a Palma volen duplicar la capacitat del port. Es plantegen ampliacions amb el mateix modus operandi que a València, és a dir, amb vells projectes de fa molts anys i d’esquena a la ciutadania, amb nul·la transparència”, ha explicat Herrera.

La Comissió Ciutat-Port, de què formen part Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Joventut x el clima i València Saludable, entre altres entitats, ha convocat una manifestació el divendres 31 de maig que eixirà a les 18.30 del Pont de les Flors cap a la plaça de l’Ajuntament.

Així mateix, ha llançat una campanya de micromecenatge (goteo.cc/paremport) per a recaptar diners que els permeten continuar la defensa de la seua reivindicació en els tribunals i finançar actes com ara manifestacions, xarrades, exposicions o desplaçaments a Madrid i Brussel·les.

Amb el lema ‘Frenem l’ampliació del port’, la campanya requereix una recaptació mínima de 10.725 euros i consideraria òptim arreplegar 16.588 euros, i els ciutadans poden fer-hi aportacions de la quantitat que vulguen.