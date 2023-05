Illueca acorda amb el Govern central la cessió de terrenys per a construir 360 habitatges de protecció pública a València

La Generalitat Valenciana tanca un acord amb el Govern central per a incorporar 358 habitatges públics a la ciutat de València. La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge que dirigeix Héctor Illueca i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han subscrit dijous un conveni per a la promoció, en règim de cessió de drets de superfície, d’aquest paquet d’habitatges per a destinar-lo al lloguer assequible.

Aquests habitatges es construiran en les parcel·les de la caserna d’Enginyers de València i comptaran amb fons dels Programes d’Ajuda en Matèria de Rehabilitació Residència i Habitatge Social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels Next Generation, segons ha indicat el departament d’Illueca en un comunicat.

L’acord implica que l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes), dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que dirigeix Raquel Sánchez, es cediran al Govern autonòmic durant cinquanta anys de manera gratuïta per a construir-hi habitatges en lloguer assequible o social. El Sepes cedirà sis parcel·les i la setena, que completa la promoció, ja és propietat de la Generalitat Valenciana.

L’executiu autonòmic es compromet que les obres corresponents a actuacions finançades amb càrrec a aquest programa estiguen finalitzades el 30 de juny de 2026, encara que poden donar-se pròrrogues. Segons apunta la Conselleria d’Habitatge, aquestes actuacions es desenvoluparan a través de la col·laboració publicoprivada mitjançant la cessió de drets de superfície, en concurs públic en què s’adjudique la promoció, la construcció i la gestió posterior dels habitatges, en el marc del pla de recuperació que finança la Unió Europea. El concurs es farà bé per la Conselleria d’Habitatge, bé per l’entitat de sòl (l’Evha)

Els habitatges es destinaran al lloguer social o cessió en ús durant un termini mínim de 50 anys i hauran de ser domicili habitual dels beneficiaris, prioritzant sempre el criteri social. A més, les persones sol·licitants hauran d’estar inscrites en el Registre de Demanda del Registre d’Habitatge de la Comunitat Valenciana i/o en el Registre de Demandants d’Habitatge (Redha) de l’Ajuntament de València. Segons els criteris de l’acord, per a cada edifici o habitatge de l’actuació es limitaran els ingressos màxims dels arrendataris en conjunt a un màxim 4,5 vegades l’Iprem, referit a 12 pagues. El límit màxim d’ingressos s’incrementarà, de manera acumulada, atesa la situació específica de cada unitat familiar.

El preu del lloguer dels habitatges haurà de figurar en la resolució de concessió de l’ajuda i estarà limitat segons criteris. S’estableix un màxim de 7,5 euros/metre quadrat útil de l’habitatge, subjecte a actualització conforme al que s’establisca pel plec del concurs, apunta el departament d’Illueca. L’acord se supervisarà per una comissió bilateral de seguiment. Per part de la Generalitat l’acord ha sigut subscrit pel vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, mentre que per part del Ministeri ho ha fet el director general d’Habitatge i Sòl, Francisco Javier Martín.

L’exministre de Foment José Luis Ábalos va anunciar el juny del 2021 l’inici de les obres d’urbanització dels terrenys en desús de la caserna d’Enginyers de València per a construir-hi 438 habitatges amb un pressupost de 2,4 milions d’euros, en el marc del pla d’habitatges per a lloguer ass

equible.