Un incendi arrasa dos edificis de 14 plantes a València i deixa 14 persones ferides

Un incendi de grans proporcions ha arrasat aquest dijous un edifici de 14 plantes al barri de Campanar, a València. Els bombers han hagut de rescatar veïns atrapats pel foc des dels balcons. Fins ara s'han comptabilitzat 14 ferits, sis bombers. L'incendi s'ha originat a la quarta planta.

El foc ha generat una gran columna de flames i una densa fumera que ha afectat diverses plantes de l'edifici, situat entre l'avinguda de Mestre Rodrigo i Poeta Rafel Alberti.

S'han mobilitzat 22 dotacions de bombers de València i del Consorci Provincial que ha aportat 6 dotacions, un oficial, un inspector en cap i diverses unitats de comandament, set SAMU i dues ambulàncies amb Servei de Suport Vital Bàsic (SVB). A més, l'Ajuntament ha activat el Servei d'Atenció a Urgències Socials i Col·laboració a Emergències i s'ha mobilitzat l'equip de resposta immediata d'emergències de la Creu Roja.

També dues ambulàncies convencionals, dos equips mèdics d'atenció primària, una unitat de suport i coordinació, un vehicle d'atenció a múltiples víctimes i un hospital de campanya. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, s'ha traslladat al CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències) per seguir in situ la gestió dels recursos sanitaris.

Les unitats de crítics i de cremats dels hospitals de València s'estan coordinant.

La Creu Roja, a petició de la Generalitat, ha activat els seus equips de resposta davant d'emergències i de comunicacions per donar suport a persones afectades. El Centre de Coordinació d'Emergències estableix la Situació 2 del Pla Territorial d'Emergències i s'ha sol·licitat el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME) que assisteix des de la base a Bétera amb un element de reconeixement i una primera intervenció del BIEM3 (Tercer Batalló d'Intervenció en Emergències) per col·laborar amb les autoritats.

Han salido de su base en #Bétera elemento de reconocimiento y primera intervención del #BIEM3 para colaborar con las autoridades por el incendio del edificio de Campanar en #Valencia pic.twitter.com/vUqoj2r1F2 — UME (@UMEgob) 22 de febrero de 2024

La Policia Local de València ha habilitat un número de telèfon per atendre els familiars de les persones afectades, el 690.16.78.30.

Atencions

Segons ha informat Europa Press, els bombers han rescatat amb dues grues dues persones de l'interior de l'edifici. Entre les atencions, el CICU assenyala que un bomber amb fractura de canell ha estat traslladat en una unitat SVB a l'hospital General. Dos homes amb cremades a les mans i inhalació per fum han estat traslladats en una SAMU i en una SVB a l'hospital La Fe. Un home ha estat traslladat per inhalació de fum a l'hospital General. Una dona i un home han estat traslladats per inhalació de fum en dues ambulàncies convencionals a l'hospital Doctor Peset. I un menor amb inhalació de fum ha estat traslladat a l'hospital 9 d'octubre per mitjans propis.

Davant l'incendi han reaccionat diverses autoritats, des de l'alcaldessa de València i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, fins al president del Govern, Pedro Sánchez.

Consternado por las primeras informaciones que nos están llegando del incendio en Campanar. Seguimos las actualizaciones con mucha preocupación. https://t.co/Z5WZGjIC49 — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) 22 de febrero de 2024

Muy pendientes de la evolución del incendio de Campanar.



Rogamos, por favor, a vecinos de otras zonas de la ciudad que no se acerquen a las inmediaciones del incendio para facilitar el trabajo de los equipos de emergencias movilizados. https://t.co/0SoUA30ceL — María José Catalá (@mjosecatala) 22 de febrero de 2024