Un informe del secretari sembra dubtes sobre la legalitat del nomenament del gerent de l’EMT de València

Incertesa jurídica en el si del consell d’administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT). La validesa de decisions importants que s’han adoptat des que es va constituir el nou organisme derivat del resultat de les eleccions municipals passades estarien en dubte per haver-se adoptat sense la majoria absoluta necessària, segons evidencia un informe del secretari municipal sol·licitat per l’oposició.

El consell d’administració està format per tres consellers del PP, que deté la presidència amb el regidor de Transports, Jesús Caronell, dos de Compromís, un del PSPV i un altre de Vox.

El nomenament del gerent, Manuel Martínez, es va produir, no obstant això, amb els únics vots a favor del PP, mentre que la resta dels consellers s’hi van abstindre, és a dir, tres vots a favor i quatre abstencions, tot i que la majoria absoluta l’atorguen quatre vots.

Segons l’informe del secretari municipal, els acords del consell d’administració s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió, per la qual cosa no han d’excloure’s les abstencions del còmput dels assistents. Un altre informe del registre mercantil, tanmateix, considera vàlida la votació en el cas concret del gerent. Però, no obstant això, és el document del secretari el que marca el criteri pel qual s’ha de regir l’Ajuntament.

Després de conéixer l’informe del secretari, tant el PSPV com Compromís van criticar durament el PP. Segons els socialistes estableix que els acords han d’adoptar-se amb majoria absoluta i amb el còmput de tots els assistents. És a dir, ha apuntat l’edil, “el contrari del que el PP feia en el consell d’administració, cosa que podria convertir en nuls tots els acords que s’hagen adoptat sense la majoria absoluta corresponent”.

Pérez va advertir que el Partit Socialista revisarà al detall totes les decisions que s’hagen pres en el consell d’administració per a garantir que compleixen els requisits legals establits ara pel secretari municipal i estudia impugnar tots els que no hagen seguit la tramitació adequada.

En aquest sentit, va instar el govern del PP a suspendre el consell d’administració convocat per a dijous i en què es pretenien aprovar nous nomenaments. “Davant el caos, els dubtes i la incertesa que el govern de Catalá ha generat en tots els acords adoptats en l’EMT, demanem que se suspenga el consell d’administració fins que s’analitzen tots els acords que poden ser nuls”.

L’edil, a més, ha assenyalat que el secretari també ha llançat un advertiment en el seu informe al portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, per les seues absències reiterades en el consell d’administració. “El secretari posa de manifest l’obligació i la responsabilitat de tots els consellers d’assistir als consells d’administració. Una obligació que Vox ha incomplit en uns quants consells d’administració. Els socialistes hem complit rigorosament la nostra responsabilitat assistint a tots els consells d’administració, malgrat els dubtes que teníem sobre la presa de decisions”, va dir.

El regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va afirmar que aquest informe “no fa més que posar en dubte la legalitat d’una altra actuació del govern de María José Català, aquesta vegada al capdavant d’una EMT que no ha parat de deteriorar i gestionar caòticament des de la seua arribada al poder”.

I posa de nou de manifest “la precarietat del govern liderat pel PP, que no va tindre el suport majoritari de la ciutat i va acceptar apuntalar-se en l’alcaldia amb els vots d’uns socis tan poc de fiar com ells mateixos”.

El regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Jesús Carbonell, va destacar que l’acord del nomenament del director gerent és ferm i està inscrit en el Registre Mercantil sense que ningú hi recorreguera.