La inversió pública sosté la recerca i la tecnologia en les universitats valencianes davant d’un sector privat estancat

Les inversions públiques són les que estiren l’augment dels ingressos per les activitats de recerca i desenvolupament (R+D) de les universitats valencianes, davant d’un sector privat que està estancat en la seua aportació. I la diferència és substancial. Així doncs, segons les últimes dades del SIUVP (Sistema d’Indicadors de les Universitats Valencianes Públiques) dels 206 milions d’euros generats per a les universitats per l’R+D, el 78% procedeixen de col·laboracions amb el sector públic i el 22% restant de treballs per a empreses i entitats privades, és a dir, tres vegades i mitja més.

Segons l’últim informe del SIUVP –plataforma web gestionada per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE)– les cinc universitats públiques valencianes (la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València), en total van captar 206 milions d’euros el 2019 (última dada disponible) derivats de projectes o treballs de recerca i desenvolupament tecnològic. Aquesta xifra suposa el 16,4% del pressupost total d’ingressos de les universitats, que va ascendir a 1.251,9 milions d’euros.

Aquesta plataforma explica, d’altra banda, que el volum d’ingressos procedents dels projectes o treballs d’R+D ha crescut un 51% en els últims anys, des dels 136 milions captats el 2012, quan els percentatges d’aportació eren d’un 70% procedent del sector públic i un 30% del sector privat. En el cas de la capacitat mitjana de captació d’ingressos derivats de convocatòries públiques ascendeix a 24.831 euros per professor doctor equivalent a temps complet, la qual cosa suposa un increment del 47% respecte del 2012. Per contra, la captació de recursos procedents de la contractació per part d’empreses privades no ha experimentat aquest creixement, ja que s’ha situat en 7.133 euros per professor doctor equivalent a temps complet, mantenint pràcticament la mateixa xifra del 2012 (7.131 euros).

L’estancament en la contractació de projectes d’R+D per part de les empreses ha fet que se’n reduïra el pes en el total de recursos captats per recerca. El 78% dels ingressos que generen les universitats públiques valencianes per la seua activitat en R+D procedeix de la feta per encàrrec d’institucions públiques i només el 22% restant els genera la investigació per a empreses privades.