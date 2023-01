El ionqui dels diners elogia la seua gestió en el judici pel saqueig del cas Taula: “Ens va donar un premi la reina Letizia”

Després de les confessions d’una desena d’acusats en el judici del cas Taula, Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, ha negat que l’equip del ‘popular’ Alfonso Rus es dedicara a contractar treballadors zombis en l’empresa pública de la Diputació de València a manera de xarxa clientelista. Benavent ha elogiat la seua pròpia gestió com a gerent de la firma Imelsa, epicentre del presumpte saqueig, i ha enumerat els èxits en matèria de negociació del conveni laboral o de responsabilitat social corporativa. “Ens va donar un premi la reina Letizia en el Senat”, ha dit davant el tribunal de la secció segona de l’Audiència Provincial de València.

El ionqui dels diners ha afirmat que els contractats que van reconéixer en el judici la seua condició de zombi a càrrec de l’empresa pública si que hi treballaven, encara que no en la seu d’Imelsa per problemes d’espai. “No tenien obligació de vindre i nosaltres no havíem de supervisar la seua faena”, ha al·legat. Sobre els dos empleats de l’empresa de comunicació Engloba, que van ser contractats en Imelsa, Benavent ha explicat que es va tractar d’un acord per a solucionar un deute. “Ens vam evitar les factures i aquest 21% [d’IVA], va ser un moment puntual”, ha justificat.

Alfonso Rus, expresident de la Diputació de València, també ha negat que sol·licitara contractar zombis i ha presumit d’un ampli horari laboral, de 9 h a 21 h “cada dia”. “Els que estaven en el meu gabinet o estaven així o se n’anaven al carrer”, ha dit.

El ionqui dels diners ha declarat exactament el contrari del que va sostindre durant la seua etapa de col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció i la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, pilotada pel seu anterior lletrat. Davant el canvi diametral de versió, el representant del ministeri públic ha sol·licitat el visionat d’una de les seues declaracions davant el jutge, del 8 de setembre de 2016, en el marc de la instrucció de la peça separada B que es jutja ara.

En aquella vista, Benavent va adjudicar la decisió de contractar persones que en realitat no treballaven en la firma pública a Alfonso Rus i el seu cap de gabinet, Emilio Llopis, també acusat. Després de l’emissió del vídeo a la sala, el ionqui dels diners ha al·legat que va implicar els seus caps del PP per seguir l’estratègia del seu anterior lletrat, el penalista Ramiro Blasco. “Com a estratègia de defensa tenia malvolença contra Rus, Llopis i el PP, ací calia esguitar tothom”, ha declarat Benavent.

La novetat principal en l’estratègia de defensa de Marcos Benavent ha sigut l’argumentari sobre la propietat de l’habitatge on estava el material informàtic que contenia els enregistraments que va fer en secret durant anys de les presumptes corrupteles. Les dues memòries USB van ser lliurades el 2014 pel seu exsogre, Mariano López, i per la diputada provincial llavors i actual consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, a la Fiscalia Anticorrupció. El cas Taula al complet (disgregat en una desena de peces separades) naix precisament d’aquests enregistraments.

Benavent ha dit que aquest material sonor tan explosiu estava en un habitatge que els va donar el seu exsogre a la seua dona llavors i a ell poc abans del divorci el 2009. “Considere que era ma casa”, ha declarat.

Després de la ruptura, “s’hi queden els dispositius i no puc recuperar-los”, ha afirmat. No obstant això, la tàctica d’intentar tombar la validesa dels àudios, de moment, no li ha funcionat, vista la sentència del primer judici del cas Taula, que avala els enregistraments i que li imposa una condemna de quasi huit anys de presó. “Mai vaig consentir ni a la Guàrdia Civil ni al fiscal ni a l’instructor ni a Mariano López ni a Rosa Pérez Garijo ni als periodistes l’ús dels meus enregistraments”, ha dit.

Un “muntatge”, segons Alfonso Rus

A l’eixida del judici, Rus ha titlat de “muntatge” el cas Taula. “S’ha demostrat que tot això és un tema polític, van intentar liquidar Alfonso Rus, perquè sabien que, si liquidaven Alfonso Rus, liquidaven el PP de la província de València i de la Comunitat Valenciana”, ha dit.

L’expresident de la Diputació de València ha acusat la denunciant de la trama, la consellera Rosa Pérez Garijo, de remetre els àudios als mitjans de comunicació en plena campanya electoral del 2015. “La cadena de custòdia es va trencar”, ha argumentat Rus, que ha afegit: “Encara estic esperant que diga algú que m’he emportat un cèntim”.

Preguntat si es va emportar diners públics a la butxaca, el ionqui dels diners ha respost davant els periodistes a l’entrada de la Ciutat de la Justícia: “Això m’ho deixe per a mi, m’ho deixe al meu criteri”.