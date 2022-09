Joan Baldoví confirma que vol ser el candidat de Compromís a la Generalitat Valenciana

El diputat en el Congrés de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmat aquest dijous que es presentarà a les primàries de la coalició valencianista per a optar a ser candidat a la presidència de la Generalitat Valenciana, segons ha avançat la Sexta.

Baldoví, nascut a Sueca fa 63 anys, fa així un pas al capdavant després de dimitir Mónica Oltra després de veure's imputada en el cas que investiga la gestió de la Conselleria d'Igualtat en l'abús que va patir una menor per part de l'exmarit d'Oltra.

Fonts de Compromís han confirmat a elDiario.es que Baldoví porta molt temps pensant en què pot aportar per a impulsar una nova majoria progressista en la Comunitat Valenciana i en com ser més útil perquè no torne la dreta corrupta i antisocial.

“Durant aquest temps ha parlat amb molta gent de dins i fora del partit i l'han animat a prendre la decisió de presentar-se a les primàries de Compromís per a ser el candidat de la coalició a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions de maig de 2023. El seu objectiu és liderar un nou Botànic, més valent en les polítiques socials i més ambiciós en la defensa dels interessos dels valencians i les valencianes”, han informat.

Les mateixes fonts han afegit que aposten pel líder “més ben valorat del Congrés, segons molts baròmetres del CIS, i una figura que gaudeix d'un ampli consens en Compromís i que ha actuat com a pont amb altres espais progressistes i els seus referents, com Yolanda Díaz, Íñigo Errejón i altres partits que configuren l'Acord del Túria”.

L'alcalde de València, Joan Ribó, va afirmar recentment en una entrevista publicada per aquest diari que Baldoví li semblaria “una bona opció”.