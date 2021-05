Joan Ribó convoca un grup d’experts per parlar de la polèmica ampliació del port de València

L’alcalde de València, Joan Ribó, continua amb la seua ronda d’entrevistes amb l’objectiu d’intercanviar impressions i conéixer els diferents punts de vista amb relació a la polèmica ampliació nord del port de València, un projecte que, juntament amb l’accés nord que hi aniria associat, pot marcar el futur de la ciutat i tota l’àrea metropolitana per l’enorme impacte que implicarà.

Per mitjà d’aquesta infraestructura, el recinte portuari de la capital valenciana (el primer de la Mediterrània i el quart d’Europa en moviment de contenidors) preveu duplicar la seua superfície mitjançant una nova terminal de 134 hectàrees i la seua capacitat per a moure i emmagatzemar contenidors (actualment en gestiona 5 milions a l’any) i incrementar exponencialment la seua activitat quant a trànsit de vaixells i vehicles pesants. I tot això amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 basada en una llei del 1986 i en un projecte que s’ha modificat substancialment i que no s’ajusta a l’alternativa seleccionada en la DIA esmentada.

Ribó, que ja ha afirmat que, com a membre del consell de l’Autoritat Portuària de València (APV), votarà en contra de l’ampliació si no es tramita una altra DIA, s’ha reunit ja per tractar la qüestió amb la Confederació Empresarial de València (CEV) i anteriorment amb els veïns dels barris del marítim, amb les entitats ecologistes i veïnals agrupades en la Comissió Ciutat-Port i amb la Federació Veïnal de València, principals opositors al projecte.

L’alcalde farà un pas més la setmana que ve en què ha convocat un grup nodrit d’experts de diferents àmbits amb l’objectiu de conéixer les seues impressions pel que fa a l’ampliació portuària amb relació a la seua afecció a la ciutat i a les platges del Parc Natural de l’Albufera. La reunió tindrà lloc el pròxim 12 de maig a les 12.30 hores a l’Ajuntament i també hi assistirà el vicealcalde, Sergi Campillo.

A la trobada estan citats Pascual Pery, catedràtic d’explotació de ports i exdirector general de Ports i Costes, que en una entrevista a elDiario.es ja ha afirmat que l’ampliació requereix una altra DIA; Joan Romero, catedràtic de geografia humana i exsecretari general del PSPV; Eulàlia Sanjaume, catedràtica de geografia física; Vicente Esteban Chapapría, catedràtic de ports i costes i autor d’un estudi sobre els efectes socioeconòmics i necessitats de la futura terminal de contenidors que pretén construir l’Autoritat Portuària de València (APV) encarregat per la Cambra de Comerç i la CEV; Josepa Cucó, catedràtica d’antropologia social; José Serra, catedràtic de ports i costes; Josep Pardo, catedràtic d’enginyeria cartogràfica geodèsia i fotogrametria; i Josep Vicent Boira, catedràtic de geografia humana i comissionat per al Corredor Mediterrani.

Ribó té també pendent una reunió amb els alcaldes pedanis dels pobles del sud, els més afectats per l’erosió de les platges.

Com va informar aquest diari, l’adjudicació de la concessió de la nova terminal a l’empresa TIL, filial d’MSC, no serà imminent tal com estava previst. Abans es presentarà el projecte definitiu dels nous molls, cosa que es preveu per al mes de juliol. En aquest projecte que està en fase de redacció s’inclourà un annex amb les recomanacions de Ports de l’Estat.