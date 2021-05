José Luis Vera: la Fiscalia Anticorrupció sempre toca dues vegades

En la interlocutòria d’incoació de procediment abreujat del cas Alqueria, el jutge instructor de la causa dedica unes quantes pàgines a la declaració clau d’un testimoni anomenat José Luis Vera, cap dels serveis jurídics de l’empresa pública de la Diputació de València. El lletrat, històricament lligat als socialistes valencians, ha sigut un dels puntals de la investigació per la contractació de càrrecs d’alta direcció vinculats al PSPV-PSOE i Compromís, les dues formacions que es van fer amb el poder en la Diputació de València després de la caiguda del popular Alfonso Rus assetjat per la trama de presumpta corrupció massiva del cas Taula.

Vera ha sigut un dels principals col·laboradors de la Fiscalia Anticorrupció en el cas Alqueria, que es va saldar amb la detenció i la dimissió posterior del president de Diputació de València Jorge Rodríguez, actualment alcalde d’Ontinyent amb una nova formació després d’eixir del PSPV-PSOE.

Dijous, durant la segona fase de l’operació policial del cas Azud, José Luis Vera ha sigut detingut i el seu despatx en l’empresa pública Divalterra escorcollat i precintat. Algun processat en el cas Alqueria no podia dissimular la seua satisfacció per la detenció. En les files socialistes, la caiguda de Vera va causar un cert pànic.

Advocat penalista i magistrat substitut en l’Audiència Provincial de València durant huit anys –amb més de 2.500 resolucions com a ponent, tal com destaca el seu currículum oficial–, Vera ha navegat sempre en càrrecs lligats al partit. Va ser assessor de l’Ajuntament de Gandia durant l’etapa d’alcalde socialista de José Manuel Orengo, un dels càrrecs de confiança més pròxims al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, actualment en l’empresa privada. Molt abans, prèviament a la llarga hegemonia del PP en terres valencianes, va ser director general de Consum de l’executiu autonòmic del socialista Joan Lerma.

La seua vinculació amb els socialistes sempre ha sigut, com a mínim, ambivalent. Especialment després del seu aterratge en la Diputació de València. El denunciant de les contractacions irregulars té una més que estreta relació amb el lletrat i la va tindre en el seu moment amb Marcos Benavent, el ionqui dels diners.

Un dels gerents de Divalterra, Víctor Sahuquillo, va acusar José Luis Vera de guiar-se pels seus propis interessos “aliens al que representa el PSOE”, en un correu electrònic ben revelador dirigit a Jorge Rodríguez i incorporat al sumari. Sahuquillo concloïa el seu missatge dirigit al president, llavors, de la Corporació provincial proposant una mena d’estratègia que passava per reduir a Vera “al màxim les seues competències i les seues expectatives”.

El cap dels serveis jurídics ha sigut una persona clau en els últims anys en la gestió de Divalterra, l’empresa pública hereva d’Imelsa, autèntic epicentre del cas Taula. Ha sigut l’assessor jurídic dels tres gerents –José Ramón Tíller, Víctor Sahuquillo i Xavi Simó, tots dimitits– i qui ha portat la relació més pròxima amb els instructors del cas Taula.

El veterà advocat va alertar de les presumptes il·legalitats en els nomenaments d’alta direcció en el context de les guerres internes entre els socialistes. Vera va declarar davant el jutge que els set alts directius van entrar a treballar en àrees en què no hi havia ni personal ni pressupost i que simplement es dedicaven a “demanar opinions” a sindicats i alcaldes.

El cap jurídic, de baixa per malaltia, va assegurar que li “consta” que els col·laboradors més estrets de Jorge Rodríguez “s’havien dirigit a treballadors i persones de l’empresa” que l’han visitat durant la seua convalescència per por que els despatxaren si no seguien les instruccions. Fins i tot va arribar a assegurar que la cogerent Agustina Brines, de Compromís, va anar a sa casa amb una llista de 30 persones que havia de despatxar, pretesament per ordre de Rodríguez, “per ser sospitosos d’haver sigut nomenats pel PP”.

Inopinadament, el cas Azud s’ha endut per davant el responsable dels serveis jurídics de Divalterra que tant va col·laborar amb Anticorrupció. La Firma de què és propietari (Vera Llorens SLP) va ser apoderada de Construcciones Valencia Constitución SL, la promotora de l’empresari Jaime Febrer, el principal detingut de la segona fase de l’operació contra la corrupció urbanística.

Després de la seua detenció dijous, el despatx del cap dels serveis jurídics en la seu de Divalterra, situada al carrer de les Avellanes de València, ha sigut escorcollat per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. La comissió judicial hi ha romàs una mica més d’una hora i no ha intervingut cap documentació. El president de l’empresa pública, el diputat socialista Ramiro Rivera, ha convocat un consell extraordinari de Divalterra dilluns que ve per a decidir la més que previsible eixida de Vera.

La Fiscalia Anticorrupció sempre toca dues vegades.