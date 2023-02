Judici a un guàrdia civil acusat de posar multes de trànsit inventades: “Són absolutament falses”, segons la fiscal

Cinc butlletins de denúncia a un sol conductor d’una tacada. Són les infraccions –pretesament per saltar-se un estop, no portar el cinturó, tirar una punta de cigarret, tindre la ITV caducada i no fer cas dels seus requeriments– que va imposar un guàrdia civil del destacament de Trànsit de Gandia a un conductor l’1 d’agost de 2021 a l’eixida d’Oliva (València). No obstant això, el cap de parella de la patrulla en cap moment va presenciar els fets, va sospitar que eren falsos i va alertar els seus superiors, que van obrir un expedient disciplinari per falta greu. Després d’analitzar els indicis, l’instructor de l’expedient va posar els fets en coneixement de la Fiscalia, que sol·licita per a l’agent una pena de quatre anys i mig de presó, a més de multa i inhabilitació especial per cinc anys, per un presumpte delicte de falsificació de document oficial comesa per funcionari públic.

L’agent ha negat davant el tribunal de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València que s’inventara les multes. El guàrdia assegura que va veure totes i cadascuna de les infraccions i, com que el conductor no va atendre els senyals lluminosos que va fer, va anotar la matrícula per elaborar més tard els butlletins de denúncia en una àrea de servei. També assegura que no coneix “absolutament de res” el conductor multat.

“Atesa la lògica, soc innocent, no he falsificat cap mena de denúncia i el presumpte infractor no el conec de res”, ha dit en el seu torn d’última paraula. No obstant això, el testimoniatge del cap de parella de la patrulla ha sigut diametralment oposat. El testimoni ha assegurat que en cap moment va veure durant la patrulla que un vehicle cometera les cinc infraccions ni molt menys que el seu company indicara al presumpte infractor amb senyals lluminosos que parara.

Quan tots dos guàrdies van parar a prendre un café, l’acusat va dir al cap de parella (l’agent amb més antiguitat que se situa davant en la seua motocicleta) que anava a denunciar un vehicle encara que sense indicar-li per quin tipus d’infraccions. L’home es va estranyar: “Em va sorprendre, perquè cinc butlletins ho veig excessiu, és molt difícil veure cinc infraccions”.

A més, sosté que és “impossible” que el vehicle se saltara un senyal d’estop perquè en el lloc on pretesament es van cometre les infraccions hi ha un semàfor. “Jo no vaig veure cap cotxe que se saltara el semàfor”, ha reiterat a preguntes del president del tribunal.

Quan va revisar els butlletins de denúncia, també va detectar que figuraven com a notificats al presumpte infractor, cosa que el va sorprendre per no haver-se separat del seu company en tota la ruta i no haver presenciat el lliurament. A més, la seua “sorpresa” va anar en augment quan va veure que en l’apartat de la signatura del testimoni estava rubricat per ell, tot i que nega haver-lo fet.

L’acusat ha declarat que va ser denunciat pel cap de parella per “mala fe”. “No hi trobe un altre sentit”, ha afegit. També ha reconegut, com a possible hipòtesi, que va ser condemnat per denúncia falsa contra un altre agent que devia ser amic del testimoni que l’incrimina. No obstant això, l’agent que va denunciar els fets ha matisat que simplement es va limitar a proporcionar assistència lletrada, com a responsable d’una associació de l’institut armat, a tots dos guàrdies en ocasió de la denúncia per una pretesa agressió. També ha aclarit que no tenia enemistat amb l’acusat.

“Ni una sola prova”, segons la defensa

La representant del ministeri públic ha assegurat que les manifestacions del testimoni han sigut “clares, concises i determinants”. “És clar que estem davant una falsedat, són multes absolutament falses”, ha conclòs la fiscal.

Per part seua, la lletrada de la defensa de l’agent de la Guàrdia Civil ha demanat l’absolució per no haver-hi, al seu judici, “ni una sola prova” que acredite els fets. A més, ha argumentat que en el comunicat de servei hi ha una diferència de 30 quilòmetres en el trajecte recorregut per l’acusat i el testimoni, cosa que desmentiria que el cap de parella estiguera durant tot el trajecte davant de la seua motocicleta. “Evidentment, és perquè en algun punt se separen”, ha assegurat.

L’advocada, que ha denunciat “irregularitats” en el procediment, ha conclòs: “És totalment possible que el meu client veiera aquestes infraccions”.