Judici a l’exalcalde del PP de Xiva pel saqueig d’una empresa pública amb factures falses per quasi 150.000 euros

El judici contra l’exalcalde de Xiva processat pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau a l’Administració, José Manuel Haro, ja té data. La secció segona de l’Audiència Provincial de València ha dictat una diligència d’ordenació que assenyala el pròxim 5 de setembre com a data d’inici del judici contra l’exprimer edil. El judici, segons ha pogut saber elDiario.es, es desenvoluparà en set sessions i asseurà també en el banc dels acusats l’exregidor d’Urbanisme, Marcos Navarro; l’exgerent de l’empresa pública Suma Chiva SA, Pascual Navarro, i l’entitat mercantil mateixa, ja liquidada.

La fiscal de la secció de delictes econòmics sol·licita cinc anys de presó per a cadascun dels acusats i inhabilitació especial. L’escrit d’acusació del ministeri fiscal considera que l’alcalde i l’exregidor d’Urbanisme són autors dels presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau a l’Administració i cooperadors necessaris en el delicte de falsificació, mentre que l’exgerent de Suma Chiva seria cooperador necessari dels mateixos delictes menys del de falsificació.

La jutgessa instructora va imposar als tres acusats una responsabilitat civil de 292.606 euros a abonar de manera conjunta i solidària. Els dos expolítics del PP, segons el relat de la Fiscalia, “abusant tots dos de les seues facultats” van saquejar l’empresa pública urbanística del municipi pertanyent a la comarca de la Foia de Bunyol mitjançant l’abonament de factures que “no obeïen als serveis que hi feien constar”.

A més, tal com va revelar aquest diari, la firma pública va facturar a la consultora d’una regidora del Partit Popular a Massamagrell. Suma Chiva SA va facturar en dues ocasions a Senent Consultores SL, una empresa administrada per María José Senent Bailach, en aquells dies regidora del PP a Massamagrell. La dona és cosina de l’exalcalde de Massamagrell Miguel Bailach, que va ser investigat en el cas Taula.

La investigació de la causa, denunciada inicialment per Esquerra Unida, va detectar pagaments sense justificar per valor de 149.387 euros al compte bancari que l’exgerent de l’empresa pública, Pascual Navarro, compartia amb la seua dona. “Els tres acusats eren plenament conscients que aquests pagaments fets amb fons públics no s’efectuaven en contraprestació dels serveis prestats per Suma CHiva”, sosté la fiscal en el seu escrit d’acusació.

Demanda contra l’exedil d’Hisenda

El 2015, el nou equip municipal, format per Compromís, Esquerra Unida i Veïns Independents, va presentar una demanda de responsabilitat individual per incompliment dels deures com a liquidador de l’empresa pública contra David Soldevila Carrascosa, exregidor d’Hisenda de l’anterior de govern del PP.

L’exregidor del PP, segons la demanda, es va limitar a entregar “llibres en blanc i no res que tinga a veure amb la liquidació de l’empresa pública”.