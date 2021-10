Judici pel cas Castor: dos directius en el banc dels acusats, 195 testimonis i 35 perits

El judici pel cas Castor, en què dos directius de l’empresa Escal UGS s’asseuen en el banc dels acusats per un presumpte delicte mediambiental, ja té data. A partir del pròxim 18 d’octubre i en 11 sessions desfilaran davant la secció primera de l’Audiència Provincial de Castelló un total de 195 testimonis i 35 perits, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

José Luis Martínez Dalmau i Recaredo del Potro, els dos directius, “davant els tremolors que estaven produint-se” a conseqüència de l’activitat del magatzem de gas, “no sols van continuar injectant gas en l’emmagatzematge, sinó que fins i tot van augmentar la velocitat”, segons la interlocutòria d’obertura de judici oral del jutge instructor.

El magistrat considerava que “hi ha una relació de causa efecte entre les actuacions d’injecció i la sèrie sismològica que es va esdevenir a la costa de Vinaròs”, segons la interlocutòria d’obertura de judici oral del jutge instructor.

El judici comptarà amb la declaració de 195 testimonis i 35 perits. Entre els perits figuren experts de l’Institut Geogràfic Nacional, de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, a més dels auditors.

Els afectats pels terratrémols demanen cinc anys de presó per als directius de Castor i 342.500 euros d’indemnització pels danys. De la seua banda, Escal UGS SL, la firma que va ocasionar 519 sismes, considera que la seua activitat no va tindre un “impacte ambiental significatiu”. Recaredo del Potro va eixir fa poc del consell d’administració d’Escal UGS SL, tal com va informar aquest diari.