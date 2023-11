Judici per la peça K del cas Taula: tres exalcaldes del PP i del PSPV-PSOE en el banc dels acusats

Els exalcaldes de Requena Javier Berasaluce i d’Énguera Santiago Arévalo, tots dos del PP, i Óscar Martínez, del PSPV-PSOE, s’asseuen dijous en el banc dels acusats, davant la secció tercera de l’Audiència Provincial de València, per la peça separada K del cas Taula. La causa es va sobreseure per a l’exalcalde socialista de Requena Mario Sánchez.

Es tracta d’una branca menor de la macrocausa nascuda de la peça D sobre la contractació d’un centre d’atenció telefònica per part d’Imelsa, l’antiga empresa pública de la Diputació de València de què Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, va ser gerent durant el mandat del popular Alfonso Rus al capdavant de la institució provincial.

Les empreses Servimun, de Fernando Palomares, i Técnicas Legales Administrativas (TLA), de Mariano López, exsogre de Benavent, s’erigeixen en nexe d’unió entre totes dues peces. La recent sentència de la peça D va absoldre tots dos empresaris per la contractació del centre d’atenció telefònica. També van ser absolts Rus i Benavent.

Els consistoris de Requena i Énguera van contractar el 2013 totes dues firmes per serveis que presumptament no es van prestar, segons la instrucció.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita huit anys de presó per a Berasaluce, sis per a Arévalo i Martínez i onze per a López i Palomares. El ministeri públic sosté que van usar les empreses “per als seus interessos defraudadors”.

En el cas de l’Ajuntament de Requena, la investigació es va centrar en l’abonament de tres factures entre març i agost del 2014 a TLA, en contra de l’informe de la interventora municipal, per faenes de què no hi ha constància en cap expedient administratiu.

Servimun també va ser adjudicatària, en un procediment negociat sense publicitat l’octubre del 2013 d’un contracte de 50.000 euros pel qual el consistori va acabar pagant, entre el 2015 i el 2016, factures per un total de 178.000 euros, “sense que hi haja evidències que determinen la realitat dels serveis prestats”, segons la instrucció.

L’Ajuntament d’Énguera va adjudicar un contracte l’abril del 2013, amb informe favorable de la llavors secretària municipal. El consistori va abonar l’agost del 2015 una factura de 21.780 euros a Servimun per un concepte diferent de l’inicial del contracte.

La sentència absolutòria de la peça D del cas Taula, dictada el 25 d’octubre passat per la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València, va avalar el paper de l’empresa TLA, de Mariano López, com una mena d’assessora de Servimun en contractes adjudicats per administracions publiques.