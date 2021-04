Judici per vulneració al dret a l'honor d'una exregidor de Ciudadanos a València: "Vaig sentir que havien anat per mi sense justificació”

"Estic reunida amb Jusapol i m'assabente per la premsa que m'havien suspés de militància". L'exregidora de Ciudadanos María Dolores Jiménez ha explicat, durant el judici ordinari per presumpta vulneració a l'honor, celebrat aquest dimecres al Jutjat de Primera Instància número 22 de València, la incoació de l'expedient disciplinari que va acabar amb la seua carrera política. La dona va ser la quarta persona que es va afiliar al partit a la ciutat (hui dia està desvinculada de la política després de la seua dimissió com a regidora) ha contat que l'anterior grup municipal de Ciudadanos va viure tensions internes després de la marxa de l'edil Santiago Benlliure i els suposats enfrontaments amb el portaveu del grup municipal, Fernando Giner.

El passat 30 de novembre del 2018, la Comissió de Règim Disciplinari de Ciudadanos va iniciar un expedient disciplinari que va suposar la suspensió de la seua militància. La dona assegura que no va rebre la notificació del seu expedient per a presentar les oportunes al·legacions fins al 4 de desembre quan va requerir al partit a Madrid, mitjançant un burofax, la documentació. Així, va interposar una demanda per vulneració al dret a l'honor contra la formació, que va acabar abandonant, en considerar que els responsables d'acció institucional de Ciudadanos havien filtrat a la premsa el seu expedient disciplinari.

En la vista han declarat la secretària i la instructora de l'expedient, mitjançant una videoconferència des de Madrid. Totes dues dones han negat que filtraren a la premsa la informació de l'expedient, que va decaure en abandonar Jiménez la militància en el partit taronja. El llavors responsable provincial d'acció institucional, José Cruz, qui va comunicar a la regidora l'expedient disciplinari i la suspensió de militància, també ha negat ser autor de la suposada filtració o conéixer qui va enviar una nota de premsa de la formació sobre l'assumpte.

L'exregidora ha relatat que, després de la suspensió de militància, es va reunir amb el llavors secretari d'Organització, Fran Hervías, qui li va demanar que resistira fins a les primàries. Encara que finalment va optar per abandonar la política. "Em vaig sentir que havien anat per mi sense justificació, la qual cosa més em va fer mal va ser assabentar-me pels mitjans", ha declarat Jiménez.

La lletrada de l'exregidora ha demanat una sentència condemnatòria i ha destacat que l'expedient es va iniciar "sense diligències d'instrucció". "Li suspenen de militància i es dóna trasllat a la premsa", ha dit l'advocada, qui considera que Ciudadanos va actuar "amb amb mala fe, amb temeritat i amb ganes de fer mal". El lletrat de Ciudadanos, per la seua part, ha estimat que la demandant "ha sigut incapaç de demostrar" la presumpta vulneració al dret a l'honor i considera que es tracta d'un "procediment interposat amb mala fe i temeritat".

La representant del Ministeri Fiscal ha coincidit amb la defensa de Ciudadanos i ha demanat la desestimació íntegra de la demanda per les "inconcrecions". A més, la fiscal ha destacat que l'objecte de l'expedient "va esdevindre en arxiu" en abandonar l'exregidora el partit. La demandant, professional sanitària, ha explicat a aquest diari que actualment viu desvinculada de la política i "feliç".