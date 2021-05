La Justícia avala les mesures de la Comunitat Valenciana: toc de queda a mitjanit i reunions limitades a 10 persones

La secció quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aprovat el manteniment del toc de queda i de la limitació de les reunions una vegada finalitze l'estat d'alarma, mesures que li va traslladar aquest dijous el Govern valencià i que necessitaven del vistiplau de la Justícia per a la seua posada en marxa en afectar drets fonamentals dels ciutadans.

Així ho ha notificat el TSJCV en una resolució que delimita la vigència d'aquestes restriccions al període comprés entre el 9 i el 24 de maig –no fins al 30 de maig com demanava l'Administració- i estableixen que serà l'evolució de la pandèmia i el ritme de la vacunació els que determinen “la necessitat –o no- de la seua pròrroga o l'adopció per l'autoritat competent de mesures de major laxitud en l'afectació a drets fonamentals”.

Les mesures autoritzades consisteixen en la limitació, amb excepcions, de la circulació de persones entre les 00.00 i les 6.00 hores, la limitació de les agrupacions o reunions de caràcter familiar i/o social a un número màxim de 10 persones i la reducció al 75% de l'aforament en els llocs de culte.

Totes aquestes mesures entraran en vigor en la mitjanit d'aquest dissabte, moment en el qual decau l'estat d'alarma i per tant finalitzarà el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana. Faltarà per veure com queden la resta de mesures que afecten l'hostaleria i a la resta d'activitats afectades per la pandèmia, una qüestió que donarà a conéixer el president de l'executiu valencià, Ximo Puig, després de la reunió de la taula interdepartamental que se celebrarà entre aquest dissabte.

La resolució favorable al Consell era previsible, ja que hores abans la Fiscalia va mostrar el seu suport a aquestes. A més, recentment, la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears havia autoritzat les mesures sanitàries acordades pel Govern balear després de l'alçament de l'estat d'alarma en la matinada d'aquest dissabte al diumenge.

La interlocutòria sosté que la Llei orgànica 3/1986, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, proporciona “suficient cobertura normativa per a l'adopció de mesures sanitàries limitatives –no suspensives- de llibertats i drets fonamentals”.

No obstant això, la Sala considera que seria “desitjable” una “producció normativa idònia i ad hoc que solucione els problemes interpretatius amb els quals ens trobem i evite la conseqüent contradicció de criteris a les quals assistim en el seu moment i estem abocats a repetir en aquest moment de finalització de l'estat d'alarma”, una intervenció legislativa com la que ja es va produir a l'inici de la pandèmia “per diversos països del nostre entorn geogràfic i cultural”.

El TSJCV reitera en la seua resolució els arguments que ja va exposar en una interlocutòria anterior, de data 27 d'octubre de 2020, per la qual va ratificar mesures similars aprovades per la Generalitat abans de la declaració de l'estat d'alarma.

Segons el parer dels magistrats, les mesures l'autorització de les quals es pretén suposen únicament “la restricció o limitació de llibertats i drets fonamentals, no la suspensió d'aquests”.

En aquesta línia, recorden que el Tribunal Constitucional “admet l'establiment de mesures concretes limitatives de l'efectiu exercici de drets fonamentals sense haver d'acudir necessàriament a l'anomenat dret d'excepció”.

La Sala entén que les mesures aprovades per la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal el passat 6 de maig compleixen el “judici d'idoneïtat”, ja que “presenten aptitud per a minimitzar aqueixos focus de contagi i -per tant- els seus efectes”. Dit d'una altra manera, “es tracta de mesures susceptibles d'aconseguir l'objectiu proposat”.

També compleixen el “judici de necessitat”, perquè són “indispensables si es vol obtindre l'objectiu de reduir o –almenys- minimitzar l'increment de la transmissió del virus”.

Finalment, són “proporcionades en sentit jurídic estricte”, perquè no sols ofereixen “avantatges per a l'interés general”, sinó que per la franja horària que involucren i les importants excepcions que inclouen “minimitza la seua afectació a l'activitat econòmica”.

“Del que es tracta és d'evitar una situació fàctica disruptiva que puga fer malbé la situació epidemiològica que té actualment la nostra Comunitat”, conclouen els magistrats. La resolució judicial pot ser recorreguda en reposició davant la mateixa Sala en el termini de cinc dies.