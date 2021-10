El jutge alça la retirada de llibres LGTBI dels instituts de Castelló

El titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló ha alçat la polèmica mesura cautelar dictada per la magistrada en substitució ordinària que ordenava el segrest cautelar d'una trentena de llibres de temàtica LGTBI.

La interlocutòria del jutge assegura que la campanya municipal de repartiment de lots de llibres LGTBI "té un fonament legal directe en la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat Valenciana integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere en la Comunitat Valenciana".

Segons recull la resolució, que pot ser recorreguda en apel·lació, "no s'ha aportat cap prova, si més no indiciària, que concórrega la il·legalitat que l'actora denuncia en l'actuació municipal", així com tampoc "que el contingut dels materials (llibres donats) atempte contra els drets humans".

"No s'ha provat, en definitiva, que l'actuació impugnada poguera causar cap perjudici (...). Acordar la mesura cautelar en aquest cas equivaldria a deixar l'aplicació de les lleis vigents a l'arbitri dels interessos o valoracions subjectives dels particulars", agrega la resolutòria difosa pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

La decisió inicial de la jutgessa va escandalitzar els col·lectius LGTBI i fins i tot la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, va recomanar la lectura dels llibres i va indicar a la magistrada que la llei autonòmica obliga a incloure en els centres docents materials per a combatre la LGTBIfòbia.