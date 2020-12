El jutge que investiga Carlos Fabra requereix a la Diputació tots els contractes amb un empresari condemnat per haver finançat el PP

El jutge Jacobo Pin, instructor de la investigació que segueix el rastre del presumpte “emmascarament” del patrimoni de Carlos Fabra i del seu entorn familiar, ha sol·licitat a la Diputació de Castelló la documentació sobre les adjudicacions de la institució provincial a l’empresa Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), segons ha pogut saber elDiario.es. El magistrat, en la seua contundent interlocutòria, ja va anunciar que requeriria a la Diputació la relació de contractes amb Facsa, “des del primer fins a l’últim”. Els tècnics de la institució provincial, en mans de l’esquerra des de fa un lustre, ja preparen el carregament de papers per al jutge.

El requeriment no se circumscriu al període en què Carlos Fabra va presidir la Diputació (1995-2011), sinó que demana tots els contractes al llarg de la història de la institució provincial. Facsa, el president de la qual, Enrique Gimeno, és un dels empresaris investigats en el cas, va ser fundada a Castelló el 1873 i ha obtingut la meitat dels concursos d’anàlisis hídriques d’Espanya. Gimeno és un dels empresaris que van reconéixer davant l’Audiència Nacional haver finançat el PP.

En els seus 147 anys d’història, la societat dels Gimeno ha esdevingut un dels actors fonamentals del sector de la gestió de l’aigua en paral·lel al poder que han acumulat unes quantes generacions de la família Fabra en la Diputació de Castelló (quadrioncle de Carlos Fabra, conegut com l’avi Pantorrillas, va ser president de la institució provincial entre el 1874 i el 1892). La firma dels Gimeno controla la gestió de l’aigua a Castelló.

La investigació del jutge se centra en els “fons amb sospita raonable de procedència il·lícita” sense justificació aparent que l’expolític del Partit Popular va ingressar d’empresaris de primera línia de Castelló. L’informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) ha detectat que Facsa va ser garant de Fabra i de la seua exdona en quatre pòlisses de contracte mercantil per a la prestació de garanties bancàries i elevació de fiança, formalitzades en el Banc Sabadell.

Les pòlisses estaven garantides per un contracte de pignoració de fons en la mateixa entitat bancària, signat per l’empresa Facsa el 31 de juliol de 2007 per 1,2 milions d’euros, dels quals es va ordenar la cancel·lació parcial de 801.942,17 euros per a afrontar l’execució d’una part dels avals. En la seua declaració, en què només va respondre a les preguntes de la seua defensa, Fabra va assegurar que, a causa de la seua pretesa precària situació econòmica, pels seus deutes amb Hisenda, va demanar al seu amic Enrique Gimeno, president del consell d’administració de Facsa des del 1991, que l’ajudara econòmicament.

Fabra va atribuir a l’empresari castellonenc la “responsabilitat sencera” d’articular el préstec a través de la mercantil i no a títol individual. La mercantil, en resposta al jutge, defensa que les pòlisses amb l’expolític del PP i la seua exdona “es van perfeccionar com a conseqüència de la relació d’amistat familiar que hi ha des de fa unes quantes generacions entre les famílies Fabra i Fernández Blanes [la seua exdona] i la família Gimeno”.

Els assessors jurídics de la signatura, segons l’escrit enviat al titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló, estudien l’exercici d’accions legals i les possibilitats de “cobrament efectiu” dels fons que van anar a parar a la butxaca de Carlos Fabra. El jutge, per part seua, considera que els diners destinats a Fabra haurien causat un perjudici econòmic no reposat a Facsa i recorda en la interlocutòria que la societat controla la gestió de l’aigua en la zona. Així doncs, enumera les localitats en què Facsa gestiona el servei d’aigües: Castelló de la Plana, Borriana, Vinaròs, Peníscola, Orpesa, Onda i la Vall d’Uixó.

Carlos Fabra va al·legar durant la seua declaració que la societat de Gimeno ja era adjudicatària de la Diputació abans i ho va continuar sent després del seu període com a president de la institució provincial.