Un jutge investiga una exregidora del PP a Alacant per irregularitats en la contractació del Teatre Principal

Un jutge investiga les presumptes irregularitats en la contractació del Teatre Principal d’Alacant a càrrec de l’exregidora de Cultura del PP en el consistori i actual sotsdirectora del coliseu, María Dolores Padilla. Dos extreballadors del servei d’hostesses i de tècnics de muntatge del teatre van denunciar davant la Fiscalia Anticorrupció que la mateixa xarxa d’empreses, vinculada a Sonia María Blasco Rebollo, va obtindre contractes des del 2005 sense respectar els procediments de contractació del sector públic.

Les mercantils que presten el servei han obtingut 536.446 euros entre el 2019 i el 2022, segons una de les denúncies presentades davant el ministeri fiscal. El fill de la directora del teatre hauria estat vinculat laboralment a les empreses que presten els serveis a aquest, que té participació pública.

El 20 de març passat, el titular del Jutjat d’Instrucció número 4 d’Alacant va acordar l’arxivament de la causa. No obstant això, el fiscal Pablo Romero va recórrer contra l’arxivament, per la qual cosa el jutge ha acordat la reobertura de la causa.

María Dolores Padilla va ser directora de la institució cultural entre el 2004 i el 2015, any en què va passar a ser regidora de l’Ajuntament d’Alacant pel PP. El 2018, després d’arrabassar l’alcaldia el popular Luis Barcala al socialista Gabriel Echávarri, Padilla va estar al capdavant de la regidoria de Cultura del consistori. Des del 2019 deté el càrrec de sotsdirectora del teatre.

El 2005, un any després que Padilla s’incorporara a la direcció del teatre, diverses mercantils vinculades a Sonia María Blasco Rebollo van començar a prestar el subministrament d’hostesses i tècnics de muntatge. Primer a través de Sineresis SL, una mercantil absorbida el 2010 per CPM Expertus, de la qual Blasco era responsable a Alacant, segons el relat dels denunciants.

Si bé el 2020 aquesta última firma cessa les seues activitats, l’empresària “continua prestant els mateixos serveis” a través de Rol Plus Outsourcing SL i de GO Group SL, que comparteixen domicili social. Els fets denunciats per tots dos extreballadors “tenen una relació estreta”, per la qual cosa el fiscal considera que han de ser investigats en el mateix procediment.

“Posició de monopoli en les adjudicacions”

Anticorrupció recorda que els poders adjudicataris del Teatre Principal d’Alacant “han de respectar els principis que inspiren la legislació sobre contractació en el sector públic relatius a la llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència, no-discriminació i igualtat de tracte de tots els ciutadans, amb la finalitat d’aconseguir l’ús eficient dels fons públics, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa”.

Així doncs, el ministeri públic considera que hi ha prou indicis de la possible comissió dels delictes de prevaricació i frau atesa “l’adjudicació continuada feta per María Dolores Padilla” dels serveis d’hostesses i muntatge del Teatre Principal d’Alacant “a favor de les empreses vinculades a Sonia Blasco Rebollo”.

L’actuació de l’exregidora del PP hauria permés a l’empresària “consolidar una posició de monopoli en les adjudicacions d’aquests serveis des de l’any 2004”, afig el fiscal. Com que hi ha una pretesa relació laboral del fill de Padilla amb les mercantils, l’exedil “podria resultar beneficiada en les adjudicacions”.

“Tot això sense perjudici de la possible participació en els fets de qui va ser director del Teatre Principal en el període comprés entre el 2015 i el 2019, Francisco Sanguino”, postil·la l’escrit de la Fiscalia. “Els fets denunciats aporten dades de què s’infereixen indicis de comissió d’infracció penal”, conclou Anticorrupció.