El jutge investiga un habitatge adquirit per Carlos Fabra en una urbanització de luxe de Pozuelo de Alarcón amb una empresa sense quasi ingressos

El jutge que investiga l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra i el seu entorn familiar pel presumpte “emmascarament” del seu patrimoni ha localitzat béns a nom dels fills de l’exdirigent del Partit Popular, així com nombrosos préstecs sospitosos (el magistrat sempre al·ludeix a aquestes operacions com a “presumpte préstec”) per part de coneguts empresaris castellonencs que, en la majoria dels casos, han obtingut adjudicacions públiques suculentes. La investigació se centra també en l’habitatge d’una filla de Fabra en una coneguda urbanització de luxe madrilenya.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló ha citat a declarar com a investigats la filla i al gendre de l’expolític del PP perquè expliquen la venda d’una empresa que va adquirir un habitatge a la urbanització La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La llar de Claudia Fabra, vinculada al sector de la moda, i del seu marit Fernando Castro, del sector de les telecomunicacions i candidat del PP en una llista electoral del 2003, té una superfície construïda de 546 metres quadrats i va ser adquirit per l’empresa familiar Carmacas SL, malgrat ser una empresa pràcticament sense ingressos per activitats mercantils. Amb tres plantes, garatge i piscina, segons les dades consultades en el cadastre, l’habitatge està situat en una de les zones més exclusives de la capital, protegida amb seguretat privada i amb veïns famosos del món de la televisió i del futbol professional.

El 90% de la firma era propietat de Carlos Fabra, mentre que el seu fill Borja mantenia un 10% de la participació (a pesar que el plançó va declarar davant el jutge que desconeixia aqueixa participació minoritària). Tres anys després, el 24 d’abril de 2003, Claudia Fabra és nomenada apoderada de l’empresa i aquell mateix dia la societat familiar adquireix l’immoble de Pozuelo de Alarcón per un import de 691.173,90 euros, dels quals 480.809,68 els va retindre la família Fabra per a fer front al préstec hipotecari en què es va subrogar. Dels quatre comptes bancàries de l’empresa, Claudia Fabra estava autoritzada en tres.

La mercantil declara inversions immobiliàries per 752.123 euros, segons els últims comptes anuals corresponents a l’exercici 2019 depositats en el Registre Mercantil. El balanç assenyala que les inversions immobiliàries estan formades únicament per l’habitatge de la urbanització La Finca, en què resideixen Claudia Fabra i el seu marit Fernando Castro.

Filla i gendre de Carlos Fabra van subscriure un contracte de lloguer amb Carmacas SL i el 20 de març del 2004 Claudia va comprar a son pare el 90% de les participacions, coincidint amb l’obertura de diligències judicials contra l’exdirigent del PP, segons destaca la interlocutòria del magistrat Jacobo Pin. L’adquisició tan sospitosa va disparar el valor de l’empresa en un 4.723%. Si en la constitució de la societat, cada acció tenia un valor nominal de 30,05 euros, la compra de la participació de Carlos Fabra li va eixir a la seua filla per un preu de 1.449,61 euros cada participació.

L’empresa, constituïda davant el notari de Castelló Joaquín Serrano Yuste, relacionat amb el PP, també va pagar a l’exdona de Fabra una nòmina de 24.658 euros entre febrer del 2007 i juliol del 2008 “malgrat no constar cap activitat”, apunta la interlocutòria.

L’operació –amb una firma que “mancava pràcticament d’ingressos externs adjudicables a una activitat mercantil”, adverteix el jutge– els ha costat a la filla de Fabra i el seu marit una citació com a investigats perquè expliquen la relació entre la societat i els pares de Claudia Fabra, el contracte de lloguer, la venda de les participacions i el deute que la mercantil “diu que manté” amb el totpoderós, en altres temps, dirigent del PP.