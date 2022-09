El jutge Juan Carlos Campo s’absté pel seu passat de ministre en el recurs de dos anarcosindicalistes espiats per Villarejo

El ple de la Sala Penal de l’Audiència Nacional (AN) ha acordat l’abstenció sol·licitada pel magistrat Juan Carlos Campo en el recurs de dos sindicalistes de la Confederació General del Treball (CGT) contra la interlocutòria de sobreseïment dictada pel jutge Manuel García Castelló de l’acusació contra Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola, en el marc de la peça 17 del cas Villarejo.

L’acord, a què ha tingut accés aquest diari, relata que el magistrat de l’AN va ser designat com a ponent segons les normes de repartiment. No obstant això, Juan Carlos Campo va comunicar en un escrit del 21 de juliol passat la seua abstenció per haver exercit el càrrec de ministre de Justícia de l’executiu de Pedro Sánchez, “sustentat pels partits polítics socialista i Podem”.

La formació morada està personada en el procediment, en què s’investiga l’encàrrec de l’energètica a l’excomissari José Manuel Villarejo per a espiar pretesament els dos anarcosindicalistes. Iberdrola hauria encarregat un informe sobre Manuel Quirosa i Manuel Sánchez, sindicalistes en la central nuclear de Cofrents (València) per a comprovar si estaven darrere de les filtracions sobre les greus deficiències detectades en la planta.

El denominat ‘Projecte Front’ pretenia investigar si els dos sindicalistes estaven darrere de la divulgació d’una auditoria confidencial de la central elaborada per l’Associació Mundial d’Operadors de Centrals Nuclears que reflectia greus deficiències.

La informació també va arribar a les mans d’un diputat en les Corts Valencianes, l’ecologista Carles Arnal. L’exparlamentari, actualment en Verds-Equo, la pota verda de Compromís, va procedir a fer públics els documents que havia rebut anònimament (“me’ls van deixar damunt de la taula”, va contar en unes memòries).

El magistrat Juan Carlos Campo s’ha abstingut en multitud d’ocasions en haver de resoldre en el marc de causes amb rerefons polític en la seua actual destinació en l’AN. L’acord del ple de la Sala Penal reconeix com a “fet notori” que Campo va ser ministre de Justícia “immediatament abans de reincorporar-se a la carrera judicial”. El jutge va ser ministre entre gener del 2020 i juliol del 2021, quan va ocupar la plaça de magistrat en la Sala Penal de l’AN.