El jutge rebutja la petició d’una fundació ultra de paralitzar la retirada de la creu franquista de Castelló

Nou obstacle per a la retirada de la creu franquista del Parc Ribalta de Castelló. Després del recurs de la Fundació Espanyola d’Advocats Cristians contra la licitació de les faenes, el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló ha dictat una interlocutòria en què dona un termini màxim de 10 dies al consistori per a plantejar al·legacions. El magistrat, això sí, desestima les mesures cautelaríssimes que sol·licitava l’entitat presidida per l’advocada Polonia Castellanos.

La interlocutòria sosté que en la demanda d’Advocats Cristians no queda “clarament acreditada” l’“extremada urgència” ni les circumstàncies excepcionals per a una paralització cautelaríssima, que implica adoptar mesures sense sentir la part contrària.

Mentre que l’entitat ultra assegurava que l’Ajuntament de Castelló, governat per la socialista Amparo Marco, “no té la més mínima intenció d’esperar” a la resolució final del procediment judicial que segueix el Jutjat Contenciós Administratiu número 2, a instàncies de la mateixa fundació, la interlocutòria considera que “no s’han acreditat circumstàncies que determinen una urgència tal que impedisca a l’Administració formular al·legacions sobre aquest tema”.

La lletrada Polonia Castellanos, a pesar que es tracta d’una retirada del monument franquista per a cedir-lo al bisbe Casimiro López Llorente, sosté que el “trasllat i, fins i tot, destrucció de la creu és, sens dubte, imminent”. El magistrat no entra en el fons de l’assumpte i recorda que el decret municipal de les obres no implica que siga “imminent”.

A més, també retrau que pot crear-se una “duplicitat” entre “peticions idèntiques” d’Advocats Cristians en diversos procediments, en al·lusió al contenciós. Per això, el jutge opta prudentment per donar audiència “en el termini més breu possible” a l’ajuntament perquè plantege les seues al·legacions.

Es tracta del mateix magistrat que va desestimar el recurs de la fundació ultraconservadora contra la campanya de llibres LGTBI en els centres docents públics promoguda pel consistori, després d’una primera paralització cautelaríssima dictada per la jutgessa Carola Soria Piquer, que fins i tot va provocar que el president argentí criticara la mesura.

La decisió del titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló suposa que el consistori té un termini màxim de deu dies per a plantejar les seues al·legacions. A partir d’aquest moment, “s’acordarà el que escaiga pel que fa a l’adopció de la mesura cautelar”.

En la seua demanda, la fundació ultra assegura que el consistori pretén “derrocar” la creu, instal·lada per la dictadura franquista el 1944, a pesar que la intenció de l’Ajuntament de Castelló és retirar-la de l’espai públic per cedir-la al bisbat.