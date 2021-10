La jutgessa de Castelló que demana segrestar llibres LGTBI va consentir contra criteri mèdic una pseudoteràpia per a la COVID

La magistrada Carola Soria Piquer té el gallet fàcil en matèria de mesures cautelaríssimes. La titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló ha ordenat al consistori de la capital de la Plana retirar llibres de temàtica LGTBI dels centres docents arran d’un recurs d’‘Advocats cristians’, presentat divendres mateix. La llei que regula la jurisdicció contenciosa administrativa permet al jutge adoptar mesures cautelars, sense escoltar l’altra part, quan hi concórreguen circumstàncies d’urgència especial. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha establit que les mesures només poden adoptar-se en casos excepcionals l’extrema urgència dels quals quede clarament acreditada.

Així doncs, la jutgessa ha estimat convenient admetre el recurs de l’organització ultraconservadora per a ‘segrestar’ uns quants lots de llibres de temàtica LGTBI destinats per l’Ajuntament de Castelló als centres docents de la ciutat. La campanya municipal pretén aportar eines a alumnes i docents contra l’homofòbia. ‘Advocats cristians’ defensa que les obres contenen ofenses religioses; pel que sembla són “llibres d’ideologia de gènere”. La titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló assenyala en la interlocutòria a què ha tingut accés elDiario.es que “hi concorren les circumstàncies d’urgència” per procedir a la retirada dels llibres, encara que adverteix: “Sense que això supose de cap manera una anticipació de la sentència”.

Una cosa similar va passar amb l’última (i polèmica) cautelaríssima que va dictar la magistrada. Carola Soria Piquer, en una interlocutòria del 13 d’agost passat, va estimar la mesura sol·licitada per la família d’un pacient ingressat per COVID-19 a l’Hospital de la Plana (Vila-real) perquè fora tractat amb ozonoteràpia. Una decisió que va revoltar els professionals de la medicina (els facultatius de les UCI dels hospitals valencians van advertir que aquesta tècnica no estava autoritzada en pacients amb coronavirus) i fins i tot a la Conselleria de Sanitat, que va amenaçar de denunciar la família del pacient.

A penes dues setmanes més tard, un altre jutge alçava la mesura cautelar. Durant aquest temps, la comunitat mèdica va interpretar la decisió de la magistrada com una mena d’ingerència en el terreny científic. Els facultatius i especialistes van alertar que la resolució suposava una porta d’entrada a les pseudoteràpies en el sistema de salut públic.

Mesura urgent perquè no arribe als “alumnes menors”

L’última cautelaríssima dictada per la magistrada Carola Soria Piquer ha sigut de divendres, amb no menys polèmica que l’anterior. Poques hores després que la lletrada de ‘Advocats cristians’, Polonia Castellanos, interposara el recurs, la magistrada ha dictat la interlocutòria. El grup ultraconservador defensa que el lliurament dels lots de llibres als centres docents vulnera drets fonamentals, “inclou contingut sexualment explícit” i comet un “escarn constant de les religions”.

Ací teniu els llibres que la Justícia ha ordenat retirar dels centres



Parlen de llibertat, de diversitat, d’estimar-se lliurement…és a dir de valors democràtics i de drets humans



Per si voleu fer-los una ullada, disfrutar d’ells i recomanar-los



😘Tot els suport @veroruiziau https://t.co/EHgSwT39ur — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 15 de octubre de 2021

La jutgessa assenyala en la interlocutòria que, “si bé és cert que els llibres ja s’han lliurat” als centres educatius, “la urgència rau” en el fet que en el “lapse de temps” que suposa la tramitació ordinària de la mesura cautelar (i no la urgent), els llibres podrien posar-se “a la disposició dels alumnes menors d’edat a qui van dirigits”.

L’Ajuntament de Castelló, dirigit per la socialista Amparo Marco, ja ha anunciat que presentarà al·legacions contra la insòlita mesura. “Ens hem quedat perplexos davant aquesta decisió”, ha declarat l’edil de Cultura, Feminisme i LGTBI, Verònica Ruiz, de Compromís. El síndic de la coalició en les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha titlat la resolució judicial d’“inadmissible”.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha recomanat en Twitter fer una ullada als llibres ‘segrestats’ cautelarment, “gaudir-ne i recomanar-los”. S’acosta un efecte Streisand de manual. L’últim llibre segrestat per un jutge (Fariña, del periodista Nacho Carretero) va disparar les vendes.