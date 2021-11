La jutgessa Lara Esteve proposa eliminar la figura de l'abús sexual perquè "tota agressió sexual siga considerada com a tal"

La magistrada i doctora en Dret Penal Lara Esteve ha compartit hui en un acte a Castelló la seua visió sobre com s’aborda des de la Judicatura la violència de gènere ha posat sobre la taula propostes per a adaptar la normativa vigent per a blindar les víctimes dels seus agressors. Ho ha fet en el marc d’una conferència-debat organitzada per l’àrea d’Igualtat de la Diputació de Castelló en commemoració del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Esteve ha tractat d’explicar el desenvolupament històric de la normativa de violència de gènere des de finals del passat segle fins l’actualitat, centrant-se en les seues llums i ombres i plantejant solucions jurídiques que garantisquen una adequada detecció del problema i la protección integral de les víctimes, tant dones com menors al seu càrrec.

La jutgessa amb seu a Llíria ha volgut també desmitificar idees falses sobre la violència de gènere, posant el focus en concret en “la marginació de l’home en les lleis”. Lara Esteve ha explicat que “en la nostra societat no hi ha cap discriminació estructural de la dona cap a l’home”, una qüestió que, afirma, no ocorre a l’inversa, “com podem comprovar a diari”. “Això sí, poden haver casos indivisuals, però en cap cas estructurals”. La ponent ha repassat totes les formes de violència de gènere, “que hi són però que estan invisibilitzades”.

En un altra aspecte, Esteve ha proposat modificar l’ordenament jurídic perquè tota agressió sexual siga contemplada com a tal, eliminant la figura d’’abús sexual” i que es consideren les proves preconstituïdes en els juís “per tal que les víctimes no estiguen constantment enfrentat-se al passat per la tardança en la convocatòria dels juís”.

També ha repassat els canvis normatius que estan per vindre, com la previsible abolició de la prostitució. Així mateix, ha defés la introducció de la perspectiva de gènere en l’administració de justícia. “No només hi ha que conéixer les lleis, sinó també el context en el que vivim”, ha afegit.

Per últim, Esteve ha defensat la protecció de la infantesa davant qualsevol situació de violència de gènere.

La vicepresidenta Patricia Puerta ha refermat el compromís de la Diputació Provincial amb l’erradicació de la violència masclista fent una crida a la unió de tota la societat. “Parlem d’un problema estructural que no s’acabarà si no s’actua de manera unitària i coordinada”.

Este dijous, 25 de novembre, es commemorarà el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones amb un seguit d’activitats. La primera d’elles consistirà en el lliurament dels premis del concurs de microrelats per a escolars. A continuació es farà una ‘performance’ en què les deesses romanes de l’escala principal del Palau tindran tot el protagonisme. Ja a migdia es farà la lectura pública del manifest i la declaració institucional contra la violència de gènere i l’actuació de ‘La rabera eclèctica’.