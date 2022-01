La jutgessa de Montcada investiga si un curtcircuit va causar l’incendi que va costar sis morts en una residència

La Guàrdia Civil investiga si l’incendi en la residència de persones majors del carrer Major de Montcada va ser provocat per un curtcircuit. El foc, que va afectar l’ala on dormien els ancians amb més dependència, ha provocat la mort de sis residents i 15 ferits, que romanen hospitalitzats. En un informe preliminar de l’institut armat, l’Equip de Policia Judicial Especialista en Incendis ha determinat que la causa del foc es deu a una anomalia elèctrica, causada per una base múltiple, a l’habitació on es va originar l’incendi.

La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de la localitat, en funcions de guàrdia, va obrir dimecres diligències prèvies per a investigar i tractar d’aclarir les causes de l’incendi. La jutgessa, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, va practicar la matinada del dimecres l’alçament dels cadàvers. Així doncs, la magistrada roman a l’espera del resultat de les autòpsies i dels informes dels especialistes de l’institut armat i dels Bombers.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va apuntar com a primera hipòtesi que la causa de l’incendi va ser un curtcircuit en una màquina d’oxigen situada a l’habitació on es va originar el foc, des de la qual es van estendre les flames a l’ala dreta del centre, situada prop de l’entrada principal. Encara que de moment la investigació no descarta cap hipòtesi, l’informe preliminar dels especialistes en incendis de la Guàrdia Civil ha conclòs que es deu a una anomalia elèctrica en una base múltiple.

El centre, de titularitat pública, però gestionat per l’empresa privada Gesmed des de gener del 2020, té un centenar de places de residència i 15 de centre de dia. En el moment de l’incendi hi havia 81 persones dins del centre, segons ha assenyalat la Guàrdia Civil.

L’incendi es va iniciar a les 23.21 de la nit del dimarts en una habitació amb dos residents d’una planta en què dormen els ancians amb mobilitat reduïda, cosa que va dificultar enormement les faenes d’evacuació. El fum es va estendre a tota l’ala dreta de l’edifici de dues plantes mentre els evacuats eren traslladats a la zona oposada de la residència. Els bombers van aconseguir sufocar les flames a les 00.40.

Precisament l’ala dreta del centre acollia més d’una vintena de residents amb més dependència i amb menys capacitat de poder eixir per si mateixos. De la quinzena de persones ferides, 10 continuen ingressades –dues d’elles greus– en diferents centres hospitalaris.

A més, set agents de la Policia Local, tres membres de Protecció Civil i un guàrdia civil que han participat en les faenes d’evacuació han sigut atesos pels serveis sanitaris. Sis d’ells van rebre l’alta dimecres i els altres cinc continuen en observació, segons ha informat la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El regidor de Seguretat Ciutadana i coordinador de Protecció Civil a l’Ajuntament de Montcada, Martín Pérez Aranda, també va intervindre en les faenes d’evacuació dels residents i va relatar que es va fer una cadena humana per traure als ancians que romanen enllitats.

“Ha sigut una faena ràpida, coordinada i desesperant”, va afirmar l’edil, que va destacar que quasi tots els residents tenien oxigen i era “impossible” que pogueren moure’s. La ràpida actuació dels efectius sanitaris, de la Policia Local i la Guàrdia Civil, Protecció Civil i els Bombers va evitar que l’incendi tinguera més conseqüències.

La filla d’una anciana de 90 anys va relatar després del terrible succés l’actuació dels rescatadors: “Va ser vist i no vist, entraven a pit descobert, hi havia fum i els pobres s’oblidaven de la seua vida per salvar-ne altres”.

“Transparència absoluta”

La Generalitat Valenciana ja ha reubicat 12 dels residents en centres pròxims a la localitat, per evitar més molèsties als ancians i els seus familiars, segons va anunciar la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després d’assistir al minut de silenci per les víctimes.

Oltra ha dit que visitarà la residència quan la situació es normalitze i ha agraït al sector de les residències i a la patronal Aerte la seua disponibilitat de places per a atendre les persones majors afectades per l’incendi.

Després dels tres dies de dol decretats per la Generalitat Valenciana, “vindrà el dia d’explicar amb transparència absoluta tot el que sapiem sobre les causes de l’incendi”, ha dit Mónica Oltra.