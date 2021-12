La jutgessa processa dos exedils del PP de Crevillent pels contractes irregulars del coordinador d’Esports al seu fill

Un contracte negociat sense publicitat de l’Ajuntament de Crevillent no va arribar mai a una de les tres empreses a què es va convidar a la licitació. Les dues empreses a què si que va arribar són propietat de sengles fills de Francisco Serna González, coordinador d’Esports del consistori durant el mandat de l’alcalde popular César Augusto Asencio. Una de les dues firmes se’l va quedar.

Els fets van ser denunciats per l’alcalde actual, José Manuel Penalva, en representació del grup municipal de Compromís, que exerceix l’acusació particular. El primer edil de la formació valencianista va presentar una denúncia inicial per les presumptes irregularitats del contracte que externalitzava el servei de conserges del poliesportiu municipal. A partir d’aqueixa denúncia, s’han obert quatre causes diferents per les presumptes irregularitats durant els mandats de l’alcalde anterior, César Augusto Asencio. En la més avançada, la Fiscalia Anticorrupció sol·licita cinc anys i 10 mesos de presó per a l’exalcalde del PP pel presumpte tripijoc de contractes municipals.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Elx ha acordat processar el coordinador d’Esports i dos regidors del PP, segons una interlocutòria avançada pel diari Información i a què també ha tingut accés elDiario.es. La magistrada relata que el 2014 Pedro García Navarro, edil d’Esports de l’Ajuntament de Crevillent, llavors en mans del PP, va contractar l’organització, la coordinació i l’execució dels jocs interescolars municipals mitjançant un contracte negociat sense publicitat.

El plec va ser redactat pel coordinador d’Esports Francisco Serna González. El consistori, en considerar que es tractava d’un contracte menor, va proposar convidar tres mercantils. Així doncs, la invitació va ser remesa a Totsportcrevi SL de Cayetano Ramón Serna Villaescusa i a Divertijove SL, de Francisco José Serna Villaescusa, tots dos fills del coordinador d’Esports. La tercera empresa, una mercantil de Múrcia dedicada exclusivament al tenis, no va arribar mai a rebre el correu electrònic d’invitació.

El contracte va recaure finalment en la firma Totsportcrevi SL, que, segons indica la jutgessa, ja havia sigut adjudicatària de contractes en tres ocasions per part de l’ajuntament. La interlocutòria ressenya una sèrie d’“irregularitats”, començant per la més cridanera: l’adjudicació a “l’empresa administrada pel fill del coordinador d’Esports que redacta el plec de condicions i que informa favorablement les pròrrogues”. El procediment negociat sense publicitat tampoc era l’adequat pel fet de superar l’adjudicació els 60.000 euros.

A més, la magistrada també al·ludeix a la “comunicació fictícia a altres empreses del ram perquè pogueren interessar-se per l’adjudicació i presentar la seua proposta”. El plec, dissenyat pel pare de l’adjudicatari, “manca de tota concreció”: indica que es tracta de huit col·legis i en realitat en són 11, no es desglossen les hores per dia a emprar per cada monitor, ni s’indica el nombre total d’hores a l’any.

Els plecs tampoc recullen els cursos a què s’havia d’entrenar a la setmana ni l’activitat esportiva a dur a terme. “No consta la utilització de les instal·lacions esportives en els centres docents ni l’autorització d’aquests per a aquesta activitat, malgrat ser imprescindible”, afig la interlocutòria d’incoació de procediment abreujat.

La instructora considera que es tracta d’“un contracte creat ad hoc per beneficiar econòmicament el fill del coordinador d’Esports mitjançant una adjudicació dissenyada per ell, malgrat la seua obligació d’abstenció”. Així doncs, els fets serien constitutius dels presumptes delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics, negociació i activitat prohibida als funcionaris públics en l’exercici de la seua funció i tràfic d’influències.

La interlocutòria considera presumptes responsables penals Francisco Manuel Serna González per prevaldre’s del seu càrrec per beneficiar econòmicament el seu fill, cooperador necessari igual que els edils d’Esports llavors, Pedro García Navarro (del 2011 al 2015) i Manuel Moya Fernández (del 2015 al 2019). La mercantil Totsportcrevi SL seria la responsable civil subsidiària.

La jutgessa també acorda el sobreseïment provisional de la causa contra A. M. C., tècnic d’administració general, que va informar favorablement les dues pròrrogues. “La seua intervenció va ser merament tècnica”, assenyala la interlocutòria.