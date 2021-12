L’11,5% dels centres educatius valencians té algun grup confinat, el doble que l’última setmana de novembre

La situació epidemiològica en la Comunitat Valenciana continua agreujant-se a les portes de Nadal. Amb una incidència acumulada per damunt de 668 casos per cada 100.000 habitants (des de dijous passat, el territori valencià està en risc extrem de contagi) i la pressió hospitalària augmentant (l’ocupació en les UCI se situa en més del 75%, amb un terç aproximadament dels ingressos en vigilància intensiva contagiats pel virus), el Govern valencià es reunia dilluns per a adoptar noves mesures, com l’ampliació de l’exigència del passaport COVID a altres espais.

Aquest avanç de la pandèmia està tenint repercussió en els centres educatius –la setmana passada començava a vacunar-se en els col·legis als 330.000 menors de 12 anys, els principals vectors de contagi en aquesta sisena onada–, i amb una tasa de contagi de 1.032 entre els menors de 12 anys es deixa notar. L’exemple més clar el veiem en les dades que ofereix setmanalment la Conselleria de Sanitat sobre l’afecció del coronavirus en les classes: la setmana passada, un 11,5% dels col·legis i instituts valencians van tindre alguna classe confinada per culpa del virus, un percentatge que pràcticament dobla el de l’última setmana de novembre, quan els centres afectats van ser el 6%. Si tirem la vista arrere fins a finals d’octubre, a penes es va confinar 41 grups de 29 centres, la qual cosa suposava a penes l’1,5% del total.

Les autoritats sanitàries van determinar la setmana passada el confinament de 292 grups de 125 centres educatius. A més, s’han desconfinat 139 grups de 63 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 152 grups de 100 centres. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de 444 aules de 225 centres educatius. D’aquesta manera, el 98,9% dels grups han seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència i el 88,5% dels centres estan lliure del virus.

Positius el 0,2% dels alumnes i el 0,4% dels professors

Entre la població escolar d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP s’han detectat un 0,2% de positius actius del total de l’alumnat. Amb l’aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l’aïllament preventiu, per haver sigut contacte estret amb positius, d’un 1,1% d’alumnes.

Respecte al personal docent, s’ha confirmat un 0,4% de positius actius del total del professorat, mentre que s’ha determinat l’aïllament preventiu d’un 0,3% dels professionals educatius.

Actualització de dades

Segons les dades de la Conselleria de Sanitat, que inclou l'acumulat del cap de setmana, els hospitals valencians tenen ingressats a 812 pacients de coronavirus (118 més que el divendres), 148 dels quals necessiten vigilància intensiva (nou més). Des del divendres s'han detectat 9.648 positius i s'han notificat onze defuncions.

Actualment hi ha 33.821 casos actius, la qual cosa suposa un 5,75% del total de positius i la xifra total de contagis des del començament de la pandèmia se situa en 577.255 persones.