L’Agència Valenciana Antifrau aposta per fer més eficient el control del conflicte d’interessos, en mans de Transparència

Una àmplia majoria dels espanyols creuen que per a triomfar en els negocis cal tindre connexions en l’Administració pública, segons ha explicat el catedràtic Manuel Villoria en la jornada de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) celebrada amb motiu del Dia Internacional contra la Corrupció. La directora de prevenció de l’Agència Antifrau, Sílvia Vèrnia, s’ha referit a les situacions de conflicte d’interés com l’“avantsala de la corrupció”.

“No és una situació roïna per si mateix, tot servidor públic es trobarà amb una situació de conflicte d’interés alguna vegada”, ha advertit Vèrnia. Villoria afirma que és un “àmbit extraordinàriament complex amb multitud de variables”. “L’important és no minimitzar-los i identificar-los”, ha dit la responsable d’Antifrau.

En la jornada, celebrada telemàticament, ha sobrevolat l’exemple de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, homòloga de l’agència valenciana que dirigeix Joan Llinares, i que té entre les seues funcions el registre de declaracions patrimonials i d’activitats, incloent-hi també l’Administració local. La directora de prevenció d’Antifrau ha al·ludit al recent conveni entre l’oficina homòloga balear i l’Ajuntament de Palma per a establir un únic canal de presentació de les declaracions de béns.

Un informe publicat per l’AVA sobre el conflicte d’interessos en l’Administració pública destaca el paper de la seua homòloga balear en el control del conflicte d’interessos, a diferència de l’Oficina de Control i Conflictes d’Interessos de la Generalitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Transparència.

El document repassa els estudis i les anàlisis d’entitats internacionals que busquen “fer més eficients els mecanismes de gestió que estan sota la seua supervisió”. El Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) recomana en el seu informe d’avaluació sobre Espanya “reforçar l’estatus, les competències i els mitjans” de les oficines que supervisen els conflictes d’interessos i les portes giratòries.

L’informe d’Antifrau, així com l’exposició del seu responsable de prevenció durant la trobada virtual, al·ludeixen a la “gestió atomitzada” dels registres d’activitats, béns i interessos. “Cada administració o entitat pública, en el seu cas, disposa del registre corresponent, com per exemple els ajuntaments, per imperatiu de la normativa en matèria de règim local”, assenyala el document, que esmenta el pla de control i verificació de l’Oficina de Control de Conflictes d’Interessos de la Generalitat Valenciana les inspeccions de la qual es fan de manera aleatòria. La previsió és que du a terme deu actuacions anuals, que “desitgem que s’incrementen a mesura que l’oficina estiga dotada dels recursos suficients”, lamenta l’Agència Antifrau.