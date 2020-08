L’Ajuntament d’Orpesa ix al rescat del seu rector amb un bàndol púbic per a defensar-lo de les crítiques d’un veí

L’Ajuntament d’Orpesa (Castelló) ha emés un comunicat insòlit, secundat per tots els grups municipals, en defensa del rector de la localitat, José Miguel Sala, davant les crítiques d’un grup de veïns organitzats durant el confinament en una plataforma informal d’ajuda a famílies en situació de risc d’exclusió. “Tot el que s’ha dit en aqueix comunicat és mentida”, afirma Antonio Pascual, de la plataforma Orpesa Solidària, en declaracions a aquest diari. Aquest veí jubilat va iniciar recollides informals d’aliments a la porta d’un supermercat per atendre persones vulnerables, fins una desena de famílies, però va tindre “un desacord” amb el rector. “No ens entenem, continuem treballant normal i intentat donar menjar a la gent”, assegura Pascual, que afirma que “el nuc gordià està en els serveis socials” municipals que “ho han fet fatal” i han “comés greuges comparatius”.

Després del primer desacord, Antonio Pascual va escriure en una xarxa social coneguda un missatge contundent en què denunciava preteses actuacions incorrectes del rector en l’atenció a una persona en risc d’exclusió que atenia Orpesa Solidària. L’escrit (“que alça tots els odis haguts i per haver”, diu l’autor) titlava el sacerdot de “groller, mentider, altiu i prepotent”, entre altres epítets, encara que també reconeix que “Càritas ve desenvolupant fa molts anys una tasca impagable”. “Em trobe en una situació amb el capellà que em sembla ja inacceptable. No puc acceptar que humilien ningú”, postil·la Pascual.

El rector, consultat per elDiario.es, declara que només ha parlat una vegada amb el veí crític: “Volia que li facilitàrem les dades d’aqueixa persona i des de Càritas no li podem facilitar aqueixes dades per llei”. El sacerdot lamenta que Antonio Pascual “arremet contra tothom” i defensa que la persona en qüestió va obtindre un lot de menjar i d’endreça personal. “Va signar el full com que se l’emportava i se’n va”, assegura el capellà José Miguel Sala, que considera que l’escrit del veí del responsable d’Orpesa Solidària “faltava a la veritat cap a la parròquia i als serveis socials”.

El comunicat del consistori lloa la “tasca impecable” del rector i la “gran faena que du a terme Càritas (...) no sols des de l’estat d’alarma sinó des de fa molts anys”. “No tolerarem, des d’aquesta institució, aquesta actitud per part d’aquest grup dirigit per Antonio Pascual que atenta i difama contra el rector així com contra treballadors d’aquest ajuntament”, afig el comunicat del 12 d’agost passat, que també apunta que l’entitat Orpesa Solidària no està coordinada amb els serveis socials en el repartiment d’aliments, “ja que s’hi ha negat i no volen saber-ne res”, assenyala.

La plataforma informal Orpesa Solidària, nascuda durant la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19 “amb l’única intenció d’ajudar aquells a qui no arriben les ajudes oficials”, no és una associació oficial i ha continuat amb la recollida d’aliments. “No hem deixat en cap moment de fer la nostra faena, fem una funció que no poden fer els serveis socials”, afirma Antonio Pascual. Càritas, segons recorda el rector, es coordina juntament amb altres entitats com la Creu Roja o l’Església Evangèlica amb els serveis socials de l’ajuntament.