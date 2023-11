L’Ajuntament, a punt per a aprovar les fitxes urbanístiques que el València CF demana per a reprendre les obres del nou estadi

L’Ajuntament de València està en disposició d’aprovar les fitxes urbanístiques del nou i del vell estadi del València CF, un document clau, ja que en la pràctica blinda legalment els actius immobiliaris del club que van quedar en uns llimbs jurídics després de la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE).

D’aquesta manera, el club podrà disposar dels aprofitaments sempre que complisca les condicions que estableixen les fitxes, és a dir, que abone el pavelló esportiu de Benicalap i que acabe el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes.

La Regidoria d’Urbanisme té acabat l’informe de contestació de les al·legacions que es van presentar a les fitxes esmentades en el termini de l’exposició pública, que va ser del 12 de maig al 13 de juliol. En aquest període, segons la documentació recaptada per elDiario.es, es van presentar 17 al·legacions per part de sis entitats o particulars. D’aquestes, s’han admés de manera total o parcial tres al·legacions, però basades en qüestions tècniques que no afecten ni els beneficis urbanístics del club ni les condicions que ha de complir per a obtindre’ls.

En virtut d’una de les al·legacions que s’accepta es puntualitza millor el redactat sobre les altures d’edificació en funció de si el seu ús dominant és terciari o mixt de residencial amb terciari; en el segon cas, s’accepta demanar un informe al Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital perquè el planejament afecta la instal·lació o l’explotació de les xarxes públiques de comunicacions electròniques; i la tercera al·legació fa referència a una errata que es corregeix.

Així doncs, una vegada finalitzat l’anomenat informe de contestació d’al·legacions de la Modificació del Pla d’Actuació Territorial Estratègica (ATE) València CF en els àmbits estratègics de qualificació urbana Zona A, Antic Mestalla, i Zona B, Corts Valencianes, l’Ajuntament té ja via lliure per a aprovar les fitxes urbanístiques en comissió d’Urbanisme primer i en el ple municipal després. Encara que, a preguntes d’elDiario.es, des d’Urbanisme no han donat una data per a l’aprovació de les fitxes, la cosa més normal és que, si no s’aproven aquest mes de novembre, es porten a aprovació el desembre.

Precisament, aquest és un dels aspectes que el València CF reclama com a necessaris per a poder reprendre les obres del nou estadi en el primer semestre de l’any que ve tal com reflecteix la carta d’intencions remesa pel club a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per a confirmar la candidatura de la ciutat a ser seu del Mundial del 2030.

Segons la missiva signada per la presidenta Layhoon i publicada de manera íntegra pel programa Sin ataduras de Radio Marca València, “subjecte a la recepció efectiva de la llicència d’obres i de l’aprovació dels instruments de planejament afectes a la parcel·la on se situa el nou Mestalla (pla ATE), s’estima que el València CF estarà en disposició de començar les obres en un període de sis mesos”.

🗣️ "En el supuesto que en los próximos 3 meses se obtuviera la confirmación de la licencia y la aprobación del plan ATE, el Nuevo Mestalla conforme al proyecto de fase I presentado, podría encontrarse en situación de ser inagurado… pic.twitter.com/Q01fWJFqlL — SIN ATADURAS (@SinAtadurasPM) 6 de noviembre de 2023

Per tant, afig el document, “en el supòsit que en els pròxims tres mesos s’obtinguera la confirmació de la llicència i l’aprovació del pla ATE, el nou Mestalla conforme al projecte de fase I presentat, podria trobar-se en situació de ser inaugurat l’agost del 2026 o l’agost del 2027, en funció de la data d’aprovació dels documents anteriors”.

Fonts del València CF han confirmat a aquest diari que, quan la carta al·ludeix al pla ATE, es refereix a l’aprovació de les fitxes urbanístiques, que són les que regulen tot allò relacionat amb el planejament, i no al conveni a què s’incorporaran les fitxes i que inclou altres detalls com les condicions d’ús compartit del nou estadi. Tal com va anunciar l’Ajuntament, el conveni es negociarà una vegada les obres hagen arrancat, llevat que el màxim accionista del club, Peter Lim, faça un gir al guió i diga el contrari.

Les dades de les fitxes urbanístiques

L’Ajuntament de València, llavors dirigit per l’alcalde Joan Ribó i per la vicealcaldessa Sandra Gómez, va arribar a un acord amb el València CF per a l’aprovació i la tramitació de les fitxes urbanístiques.

En virtut de l’acord, el club es compromet a abonar a l’Ajuntament 9,8 milions d’euros per a la construcció del poliesportiu de Benicalap, les obres del qual executarà de manera directa el consistori. Una vegada ingresse la quantitat, l’Administració alliberarà els 41.700 metres quadrats de sòl terciari (oficines, restauració o comerç) que el club té concedits en dues torres al costat del nou estadi perquè puga vendre’l i obtindre recursos, en principi, uns 30 milions d’euros si es rubrica el principi d’acord amb Atitlan.

El pas següent serà la represa de les obres del nou estadi, per a la qual cosa l’entitat valencianista ja disposa de 80 milions procedents del fons d’inversió CVC i altres línies de crèdit procedents fonamentalment de CaixaBank (15 milions) i Rights and Media Funding Limited (15 milions). No obstant això, no podrà vendre el sòl terciari de què disposa en el vell Mestalla, principalment 15.000 metres quadrats que passen d’estar en el subsol a estar en superfície i una altra parcel·la de 14.000 metres, ni tampoc els 75.900 metres quadrats de residencial, fins que acabe el nou estadi en les condicions acordades.